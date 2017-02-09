UCLA大學1米98的控衛朗佐-鮑爾Lonzo Ball未來登陸NBA就是這樣一個能夠通過傳球改變球隊的球員。他和馬克爾富爾茲是2017年最熱門的狀元和榜眼的人選。

朗佐-鮑爾是2017年最熱門的榜眼人選。朗佐-鮑爾的小弟弟梅羅鮑爾最近代表奇諾岡中學高中在比賽中61中37，其中三分球22中7，兩分球39中30，罰球14中11砍下了92分，幫助球隊146比123戰勝了對手。

朗佐-鮑爾的小弟得分能力可見一斑。

朗佐三兄弟都都曾經就讀於奇諾岡中學。如今朗佐的二弟是高四學生，他曾經在本賽季代表球隊128比108擊敗Rancho Christian比賽里，在比賽中，他砍下72分，投進13記三分球。

由於最近球隊要進入季後賽，朗佐的二弟生病不得不進入了輪休，所以就讀於高二的朗佐的三弟，擔當主力，結果在比賽中他就大發神威砍下92分高分。

奇諾岡中學已經連續取得了60勝1負的成就，由於上一場比賽，他們剛輸掉上一場比賽，所以他們就在這場比賽中全力以赴。同時朗佐鮑爾的二弟生病了，不得不休息，所以三弟弟就承擔起了得分的責任。

想像一下，這個家族的籃球基因真是可怕。大哥剛從奇諾岡高中畢業，就讀於UCLA是2017年選秀中最好的兩個球員之一。朗佐鮑爾的兩個弟弟都已經在高中比賽中大發神威，他們都已經決定跟隨哥哥的腳步在未來進入UCLA。

不得不說，如果鮑爾家族真的能夠兌現承諾，如果他們三個人開始打抱團籃球，未來三兄弟統治聯盟也不是不可能。

作為UCLA的大哥威少大概會說出那句經典的名言：「」像我這樣的兄弟，下水道還有三個。」

對於球迷而言，幸福的是，等不了多久就可以在NBA見識他們的風采了。

（轉自頭條號：西決的籃球世界）