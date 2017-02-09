日期:2月9日，據雅虎體育的沃神報導，紐約尼克斯隊總裁菲爾-傑克遜公開向卡梅羅-安東尼施壓並希望他主動放棄合同里的交易否決權，反而會讓安東尼更加堅定留在尼克斯隊的決心。

「菲爾-傑克遜低估了卡梅羅留在紐約的意願。」一位知情人士告訴雅虎體育。

昨天，露天看台記者凱文-丁發表了一篇質疑安東尼獲勝慾望的文章，結果兩個月沒有更新過推特的菲爾-傑克遜特地發推點讚這篇文章，而且還拿安東尼和他（禪師）曾在低級別籃球聯賽執教過的一名球員邁克爾-格拉漢姆相比較。

事實上，這已經不是禪師本賽季第一次公開諷刺安東尼，意圖是讓安東尼接受被交易。

但是據知情人士透露，安東尼曾在私下告訴他的隊友們：他絕對不會讓菲爾-傑克遜把他趕出紐約尼克斯。

目前，尼克斯已經聯繫過三支球隊：騎士、快船和凱爾特人，並討論關於安東尼的交易。快船和騎士都對安東尼有興趣，但是他們只願意在交易中送出角色球員。

安東尼在私底下已經表示他有興趣去這三支球隊，但是尼克斯無法尋找到一個他們願意接受的交易方案，而交易截止日是2月23日。

這三支球隊里對安東尼興趣最小的是凱爾特人，他們更希望能夠通過交易得到公牛的吉米-巴特勒或者步行者的保羅-喬治。

值得一提的是，所有人都知道菲爾-傑克遜想交易安東尼，但是他一直拒絕和安東尼及其經紀人見面併當面告訴他們自己的意圖。如果菲爾-傑克遜採取這種直截了當的方式，可能會說服安東尼放棄交易否決權，但是傑克遜堅持採用向安東尼公開施壓的方式，而這已經嚴重傷害到了他和安東尼之間的關係，而且不太可能被修復。

著名NBA記者斯蒂芬-A史密斯在最新的節目中也明確表示：卡梅羅-安東尼非常討厭這個男人（菲爾-傑克遜）。

與此同時，安東尼一直努力專注於扭轉尼克斯隊的局面，並帶領他們重返季後賽。而且一直以來，安東尼反覆強調他希望能在紐約奪冠，而不是去其它地方。

（羅森）