西班牙當地時間2月8日下午17時，正在馬貝拉進行海外拉練的河北華夏幸福與匈牙利普斯卡什學院隊進行了一場熱身賽，最終雙方在90分鐘內戰成1-1平，華夏幸福隊的巴西外援阿洛伊西奧在球隊落後的情況下打入扳一球。

河北華夏幸福隊與北京國安隊同在西班牙馬貝拉足球基地進行賽季前的準備期訓練，這裏同時還有來自歐洲、亞洲的一些球隊。在此之前，北京國安隊已經與匈牙利普斯卡什學院隊進行了一場熱身賽，當時國安隊以0-2負於對手。由於幾支球隊都在同一地區進行訓練，所以河北華夏幸福隊又與普斯卡什學院隊約戰一場。

由於國家隊剛好組織飛行集訓，所以華夏幸福隊的幾名國腳都沒有參加這場比賽，所以主教練佩萊格里尼也在首發陣容中派上了幾名替補球員，像左後衛的姜文駿、右前衛李皓然、中前衛車世偉。其中，車世偉是一名只有21歲的年輕球員。

普斯卡什學院隊上賽季還在匈牙利的頂級聯賽，但球隊在賽季遭遇降級，儘管如此這支球隊的實力仍然不俗。之前2-0戰勝國安就已經證明這支球隊的能力，果然這場與華夏幸福隊比賽，對手再次先聲奪人，率先破門。好在華夏幸福隊在拉維奇的指揮下，不斷展開反擊。在一次前場拼搶中造成對方失誤，小將李皓然斷球后突入禁區，射門被對方門將撲出后，野牛阿洛伊西奧補射入網，將比分扳成1-1平。

比分扳平后，普斯卡什學院隊攻勢不減，並且獲得了一次點球機會，可惜主罰點球的球員違例在先，，主裁判示意進球無效，並且根據國際足聯新規則，沒有給對方重新主罰的機會。

下半時雙方都換了一些球員，但都互無建樹，最終比分定格在0-0。從華夏幸福隊的本場比賽表現來看，拉維奇仍然是前場的核心人物，無論是在中場負責組織，還是在前場突破，都給對方造成很大威脅。看來接下來主教練佩萊格里尼需要考慮的就是如何給拉維奇在前場組成更有攻擊力的搭檔。（袁野）

野牛成華夏惟一外援前鋒 呼喚隊友傳球自創「口令」

「阿洛、阿洛、阿洛」，在華夏幸福隊的熱身賽中，前場時不時就傳來清晰的中文聲音，似乎是華夏幸福的隊友在尋找鋒線上的外援阿洛伊西奧。不過仔細一聽，聲音竟然是從「野牛」自己的口中傳來。沒錯，這名巴西外援一直在呼喊著自己的中文名字。之所以這樣高聲呼喊，原來是希望隊友快一些把皮球傳給自己。

從去年二次轉會來到華夏幸福隊后，阿洛伊西奧已經融入到了球隊中，特別是他在場上的表現更是獲得了主教練佩萊格里尼的認可。的確，無論在訓練還是比賽，阿洛都格外投入，敬業精神絕對不輸給隊中任何人，過去外界印象中的巴西外援那種偷懶的現象在阿洛身上完全看不到。

正是因為積極的訓練態度，加上靈敏的嗅與精湛的射術，最終讓佩萊格里尼絕定留下阿洛，在2017賽季繼續成為華夏幸福隊的外援。不過當時很多人認為，阿洛可能只是第五外援人選，畢竟在中超都在引進大牌前鋒的時候，華夏幸福也可能會投入重金引進國際級的前鋒。而特別是在中超出了新政的時候，外界甚至認為華夏幸福可能會換掉野牛，去引進名氣更大的外援。

但是，隨著準備期的訓練不斷深入，佩工決定不再尋找鋒線的其他外援，阿洛伊西奧正式留在了隊中。這也意味著，如果華夏幸福隊在比賽中要加強進攻，阿洛就會更多的出場機會。而在熱身賽中，阿洛的表現也沒有讓佩工失望，很多場熱身賽都有進球。

非常有意思的是，已經融入到球隊的阿洛已經與隊友有了一定的默契，特別是尋找隊友為自己傳球時，阿洛不是去呼叫隊友的名字，而是大聲喊出自己的名字。這樣一來，隊友就知道野牛開始要球了。於是，只要阿洛能夠跑出空檔，隊友就會把皮球及時傳過來。看得出，這已經是野牛和隊友之間的一個小默契。

目前，華夏幸福的引援已經接進尾聲，阿洛也將成為隊中惟一的外援前鋒，新賽季他也勢必為球隊擔承更多的進攻任務。當然，他也需要與其他外援一起競爭3個出場名額。（袁野）