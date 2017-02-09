雖然沒有能在冬天轉會曼城，但胡睿寶還是坐上了飛往歐洲的航班。

胡睿寶本周三前往土耳其安塔利亞，和正在那裡冬訓的丹麥球隊瓦埃勒會合。之前胡睿寶和經紀人單方面以恆大嚴重違約為理由解除了合同，他正在申請臨時轉會轉會窗口還沒有關閉的丹麥聯賽，然後等待著前往曼城的機會。

在胡睿寶和恆大解約后，有人猜測這是為了出國轉內銷，先去歐洲俱樂部轉一圈，然後回國加盟中超球隊，球員可以獲得更高的待遇。關於有人猜測胡睿寶是想要出口轉內銷的說法，胡睿寶回應說：「我從來沒有這樣的想法，我就是想去歐洲踢球。我會用事實證明自己的，我覺得事實勝於雄辯。」

對於整個事件，胡睿寶介紹說：「去年11月底在曼城試訓的時候，對方就流露過想要我去的意思，當時可能就給他們留下了不錯的印象。球探把我試訓的情況告訴了俱樂部高層，可能他們之前沒有想到中國球員也有這樣的水平，所以就定了想要讓我過去。到了今年1月4日的時候，曼城俱樂部給恆大發了函件，表示希望能引進我。我還在曼城試訓的時候，恆大和我有過聯繫，當時他們說只要我同意回國就優先選擇恆大，回到恆大俱樂部，就同意放人。對於這點我一直是同意的，因為我本來就像能在歐洲發展是最好的，如果回國，我就會回到恆大。但不知道為什麼最終恆大不願意放我過去，我也覺得很奇怪。」

在目前沒法轉會曼城的情況下，胡睿寶只能先去丹麥聯賽踢球，然後到夏季的時候加盟曼城。如果在夏季轉會曼城，曼城俱樂部應該會先把胡睿寶租借出去，通過在歐洲聯賽獲得一定的上場率的方式，幫他申請勞工證。英超勞工證有好幾種方式可以獲得，所以胡睿寶還是有機會正式成為曼城俱樂部一員的。

在胡睿寶看來，去歐洲踢球會面對這樣兩個困難：「一是語言，二是文化。之前一直在學英語，最近一年學得特別多，主要在學新概念英語，有時候還會上一些英語課。恆大有個隊友也在學，我和他經常一起學，我們會有意識的學一些足球上的術語，這對於我留洋肯定會有幫助。」

目前胡睿寶將先加盟瓦埃勒，然後到了夏天再轉會到曼城，胡睿寶說：「曼城方面在了解到錯過轉會時間后，給出了一個方案，他們讓我先加盟別的球隊，等到夏季轉會窗口開啟的時候，我再轉過去。所以經紀人幫我聯繫了瓦埃勒，他們正在土耳其的安塔利亞冬訓。我現在過去和他們會合，到了這個月的25日，我會跟隨球隊去丹麥。之前這段時間我會在歐洲等丹麥足協對我臨時轉會的審批，另外還有我去丹麥的簽證。」所以從目前的情況來看，胡睿寶依然是近期最有可能加盟歐洲五大聯賽豪門俱樂部的中國球員。去丹麥踢球時有些孤獨的，好在那邊有兩名中國球員，胡睿寶介紹說：「其中有一個叫岳鑫，以前在綠城踢過球。有了中國球員在那邊，我想更有利於我和球隊的融合。」

可以說是在外界驚訝的眼光中，胡睿寶開啟了自己的這次留洋之旅。足協在新賽季頒布了新政，今年中超中甲聯賽中，各隊上場球員名單中應列入至少二名U23國內球員，其中一名U23國內球員應為首發運動員。這讓國內年輕球員的身價和待遇都猛漲，李錚、黃闖、楊立瑜3名留學葡萄牙的小將加盟天津泰達隊，國青球員唐詩在闖蕩巴西和葡萄牙之後加盟北京國安隊，年輕留洋隊員回中超已經成為潮流。

之前恆大已經和胡睿寶續約，並且把他上報了亞冠大名單，為什麼胡睿寶這麼堅決要去留洋，甚至不惜「對抗」恆大？胡睿寶說：「我從小就喜歡看歐洲的聯賽，在電視裡經常看，渴望能在那樣的比賽中上場。對於收入，我沒有看得那麼重，我更看重的是高水平聯賽的出場機會。在這樣機會的面前，讓我放棄更高的待遇什麼的，我都願意。」

胡睿寶還表示：「在合同的條款里規定除了歐洲五大聯賽外，葡超和荷甲如果要我，恆大也是要放人的，這樣一共是有7個聯賽。合同是2015年初簽的，我一直都有想去歐洲踢球的想法，所以在合同里特意加上了這一點。去年4月份我去葡萄牙試訓，一支葡超的球隊也是想要我的，最終恆大沒有放行。通過那次的試訓，和這次去曼城試訓，我進一步認識到了歐洲足球的職業。那邊只要踢好球就行了，大家都很職業，足球氛圍也非常好，我很渴望能成為他們的一員。所以這更加堅定了我去歐洲踢球的想法，這次想去歐洲的決心也很強烈，更何況之前是曼城這樣的俱樂部想要我。」

在國內的時候，球員食宿方面都不用自己管，國外經常是走訓的，吃什麼的都要自己管；歐洲踢球的節奏很快，水平很高，那邊的對抗什麼的會比國內更加困難，胡睿寶表示自己對這些都做好了準備：「會做簡單的飯菜，這些變化都是要去適應的。那邊踢球的難度會很高，但對我的幫助也會更大，我會盡量去跟上節奏的。」（蔣希）