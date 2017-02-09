寒流南下氣溫快速下降 白天逐漸轉乾冷中廣新聞網 (2017-02-09 06:10)
昨天清晨各地低溫大多在１４到１７度附近，仍有些涼意；上午昨天深夜到今天清晨入冬首波寒流開始南下，中部以北及宜蘭氣溫持續下降，一大早就會有冷的感覺，溫度僅１１至１３度，淡水已出現９．７度的低溫，北臺灣整天偏冷，高溫不超過１３、１４度，中部白天高溫略回１５至１８度，南臺灣及花東白天仍有１９至２３度的高溫，但中午過後氣溫由北往南急降，今晚到明天清晨全臺急凍，北部及東北部低溫將下探至８、９度，中部低溫１０度左右，其他地區最低溫也只有１２至１４度，特別提醒農漁養殖業做好防寒害的工作；大家也要做好保暖禦寒的工作，長輩朋友、心血管疾病的朋友更要特別留意。
天氣方面，今天上午以前北部及東半部地區有些局部短暫雨，中部山區也有零星雨，之後水氣減少轉為乾冷的型態，僅花東還有些零星降雨。
強烈東北風影響，今晨起臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有８至１０級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。
今天馬祖、金門及中南部地區AQI是橘色提醒（對敏感族群不健康），中部及雲嘉南受風速增強影響，局部地區有揚塵現象，其他地區是普通等級，指標污染物是細懸浮微粒。
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