合歡山昨晚出現疑似霰的天氣現象，地面上一度出現白色的冰，上山等雪的民眾相當開心。但隨後又降雨，地面上的霰看起來消融不少



一名網友在臉書「合歡山玩雪團」用影片直播合歡山出現疑似「霰」的畫面，晚間八點多開始同時出現雨，地面及車頂一度鋪上薄薄的白色結冰。



昨天下午四點，合歡山溫度降到零下零點二度，之後，溫度持續下探，到晚間八點，為零下一點四度。



由於路面結冰，埔里工務段管制車輛上山，從翠峰到大禹嶺，晚間九點到隔天上午七點禁制通行。



（圖：臉書合歡山玩雪團）



