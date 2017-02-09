傳承兩百多年 寶山打中午元宵登場台灣好新聞報 (2017-02-09 06:00)
記者陳駱宜宏 蔡文綺／新竹報導
台灣有許多傳統文化離不開宗教，各大廟宇每年的宗教慶典也成為珍貴的非物質文化遺產，新竹縣寶山鄉保留傳統神明繞境時熱鬧挑擔提供美食的打中午習俗，今年更結合客委會，即將在元宵節當天帶來一連串熱鬧又傳統的慶典活動。
現代化的台灣隨著工業社會的忙碌，許多年輕人沒有機會了解屬於自己的故事，寶山鄉近年來大推打中午活動也是期望讓年輕一代更加了解自己的祖先，期望讓珍貴的文化，能夠不斷傳承下去。
傳承兩百多年的打中午活動，近年來吸引越來越多民眾湧入，也成為寶山鄉最具代表性的活動之一，今年即將在元宵節當天早上從新豐宮出發，熱熱鬧鬧迎神繞境，歡迎民眾一起來感受最傳統的客家文化魅力。
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