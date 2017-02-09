日期:2月9日3時45分（義大利當地時間8日20時45分），意甲進行第18輪1場補賽，AC米蘭客場1比0絕殺博洛尼亞，終結正式比賽4連敗和聯賽3連敗，近5輪首勝。上半時，羅馬尼奧利因傷下場，另1名中衛帕萊塔則累計2張黃牌被罰下。下半時，庫茨卡也兩黃下場。終場前，德烏洛費烏助攻帕沙利奇絕殺。

AC米蘭此前7輪僅1勝。如果此役再輸，將是1986年4月以來首次意甲4連敗。阿巴特回歸首發，庫茨卡回到中場。萬喬尼首次先發打左後衛，本賽季他僅出場2次，共19分鐘。索薩紅牌停賽，洛卡特利出戰。巴卡繼續壓過拉帕杜拉首發。

博洛尼亞上輪1比7慘敗那不勒斯，去年11月以來意甲主場首敗，2002年3月以來主場不勝AC米蘭（3平7負）。鋒線上的韋爾迪與德斯特羅都是AC米蘭舊將，前者此前因傷缺席4個月。達科斯塔頂替受傷的米蘭特把門。

開場5分鐘，AC米蘭就險些破門，帕萊塔后場長傳，克拉夫特頭槌解圍卻蹭向本方禁區左側，德烏洛費烏快速插上距門6米處小角度推射被達科斯塔用腿擋出，帕沙利奇在門前8米處凌空彈射打高。達科斯塔受傷接受治療。

帕萊塔防守自由球時將姆巴耶一把推倒，雙方球員發生衝突，佩羅塔和姆巴耶吃到黃牌。韋爾迪外圍左腳低射被唐納魯馬得到。德斯特羅中場傳球，克雷伊奇強突帕萊塔，禁區左側距門9米處鏟射被唐納魯馬化解。羅馬尼奧利回追防守時拉傷大腿肌肉，主動打手勢要求換人，薩帕塔替補出場。

AC米蘭第36分鐘再遭打擊，哲馬伊利接應后場直傳帶球突破，帕萊塔禁區前沿戰術犯規將其絆倒，吃到2張黃牌被罰下！克拉夫特右路傳中，克雷伊奇頭槌偏出左門柱。此後他左路回傳，哲馬伊利在門前20米處低射被唐納魯馬抱住。

下半時，蒙特拉用古斯塔沃-戈麥斯換下洛卡特利，保持防線完整。蘇索左路直傳，德烏洛費烏切入禁區距門10米處低射近角，達科斯塔將球沒收。AC米蘭第59分鐘雪上加霜，納吉左路過掉庫茨卡，庫茨卡將其絆倒，也吃到第2張黃牌提前更衣，AC米蘭只剩9人應戰！蒙特拉只得又用波利換下巴卡。

哲馬伊利禁區左側低傳，克雷伊奇在門前8米處左腳推射被唐納魯馬封出！AC米蘭仍未放棄進攻，德烏洛費烏帶球反擊分球，帕沙利奇左側距門8米處左腳推射被達科斯塔撲出。韋爾迪右路傳中，德斯特羅左腳凌空射門偏出右門角。

博洛尼亞換上托羅西季斯和維維亞尼。托羅西季斯左路傳中，哲馬伊利在門前9米處頭槌被唐納魯馬得到。AC米蘭第89分鐘神奇絕殺！德烏洛費烏右路過掉馬耶塔，切入禁區傳中穿過克拉夫特襠下，帕沙利奇在門前2米處左腳推射入左下角，1比0。

博洛尼亞（4-3-3）：1-達科斯塔/4-克拉夫特，28-加斯塔爾代洛(63'佩特科維奇)，20-馬耶塔，15-姆巴耶(77'托羅西季斯)/16-納吉，5-普爾加(80'維維亞尼)，31-哲馬伊利/9-韋爾迪，10-德斯特羅，11-克雷伊奇

AC米蘭(4-3-3)：99-唐納魯馬/20-阿巴特，29-帕萊塔，13-羅馬尼奧利(31'薩帕塔)，21-萬喬尼/33-庫茨卡，73-洛卡特利(46'古斯塔沃-戈麥斯)，80-帕沙利奇/8-蘇索，70-巴卡(62'波利)，7-德烏洛費烏

(馬舸)