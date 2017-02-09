火箭補強瞄準哈登前雷霆隊友 欲補強大前控衛北京新浪網 (2017-02-09 05:23)
兩人有機會再次聯手嗎？
日期:2月9日，據美媒體報導，詹姆斯-哈登在接受採訪時表示他對火箭隊的陣容很滿意，但是隨著交易截止日的臨近，仍然有一些球員進入了火箭隊的視野。
「我喜歡我們現在的陣容，我很喜歡。」哈登說道，「從上到下，我們有深度。你可以把任何人派到場上，他們知道自己的角色，這很重要。我將會和他們並肩戰鬥。」
雖然火箭隊本賽季的戰績很不錯，但是管理層仍有考慮過補強陣容。據知情人士透露，火箭隊希望引進一名射手，他們曾和騎士隊討論過關於邁克-鄧利維的交易，並且把邁克丹尼爾斯作為交易籌碼，但是沒有成功，鄧利維隨後被交易到老鷹隊。
火箭隊還有意簽下自由球員馬里奧-查爾默斯和賈里特-傑克。由於哈登在本賽季司職控衛，火箭隊希望引入另一個能控球的後衛，從而減輕哈登和貝弗利的負擔。
此外，火箭隊還對魔術隊大前鋒伊巴卡表示出了一些興趣。
「我認為如果我們完成任何交易，那將是為了陣容深度。」火箭隊總經理莫雷在採訪中說道，「我不認為今年我們會有任何大交易發生。我們現在的輪換陣容很好，化學反應也很好。我真的不願意做出任何改變。」
「我們現在很好。」哈登說道，「我和一些隊友已經搭檔了幾年時間，和新隊友也是一樣的。去年夏天，我們聚在一起，我說這是我們參加戰鬥的陣容，讓我們打出樣子來。」
（羅森）
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