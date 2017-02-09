【大成報記者于郁金/綜合報導】役男體檢流程好貼心！內政部為體恤罹患身心障礙或重大傷病的役男及家屬，避免其為接受體檢而需飽受舟車勞頓之苦，因此特別開放身障或重病役男經向公所申請並審查通過者，可以不用接受役男體格檢查，直接判定免役體位，預計每年度約可有4千多名役男受惠。內政部指出，未來內政部也將持續檢討役男各項申辦作業流程，適時簡化相關程序，以發揮效率，符合役男所需。內政部表示，役男徵兵檢查是決定役男應否服兵役與服何種役別的依據，依現行體檢作業，每位役男接受徵兵檢查約需耗時4小時(含交通往返)，為了簡化身障或重病役男體檢流程，達到簡政便民的目標，凡持有社政單位核發之效期內身心障礙證明(手冊)，或衛生福利部健保署核發之重大傷病證明，符合「身心障礙或重大傷病與體位區分標準免役體位判等對照表」規定的役男(可至內政部役政署網站查詢：http://www.nca.gov.tw/Web/pg_laws.php?gr=D&kw=&PG=0&ID=348)，只要備妥相關證明文件，便可逕向戶籍所在地的鄉(鎮、市、區)公所申請，經審查符合者，即無須接受役男體格檢查，可直接判定免役體位；例如，今(106)年臺中市罹患腦性麻痺的黃姓役男、南投市罹患血癌的郭姓役男，都已經透過役政單位的協助，逕予申請並判定免役體位。