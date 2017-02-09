【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】不戴保險套，體外射精便不會懷孕嗎?小嵐是個漂亮的20歲大學生，在學校十分活躍，課業成績也十分優秀；但是近2個月的月經都沒有來，一開始以為是面臨期末考壓力太大而影響月經，所以不以為意。小嵐後來卻開始有噁心嘔吐的不舒服，覺得不太對勁，才去找婦產科檢查；醫師一聽完她的描述，先請她驗了小便，再照超音波，竟然已經懷孕10週了；小嵐瞬間晴天霹靂，嘴裡不可置信地哭喊著：「怎麼可能?我男朋友從來沒有射精在裡面啊?醫師會不會看錯了?」其實小嵐這種情況並不少見，像這樣的非預期懷孕，常常帶來許多負面的影響，包括懷孕女性憂鬱、遭受暴力、胎兒低出生體重、未來能力發展差、增加流產比率等等；所以因為不正當的避孕措施，導致非預期的懷孕，實在不是大家所樂見的事。避孕方式有多種，可以針對每位女性個別的需求，來選擇適合的防護措施，但首先須了解各種避孕方式的效果；最有效的方式當然是男性或女性結紮手術，幾乎可以百分之百避免懷孕，但是這項不可逆的避孕方式，一旦選擇未來可能失去再懷孕的能力。然而，子宮內避孕器其實和結紮手術有相近的效果，這點是常常被忽略的，更好的是，它可以移除後恢復生育功能，堪稱暫時性的結紮；效果再次一等的是賀爾蒙類的避孕方式，如長期服用的口服避孕藥、事後丸、避孕貼片、避孕環等；至於保險套等物理性的防護措施，便有些許比例的失敗率，大多是源自不正確的使用方式而來。不過再怎麼說，保險套還是比安全期推算法、體外射精、殺精藥等這些方式，有效得多；後三者避孕方式，有著高達25%左右的失敗率，實在不值得信賴；若不想在魚水之歡後，煩惱著非預期懷孕的發生，建議不要使用效果差的避孕措施。奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫表示，保險套除了避孕的好處以外，尚可預防性病的傳播，可說是重要的一項措施，況且它的可近性高，甚至在便利商店即可購買，算是最容易的避孕方式；然而有些人士感覺行房時，保險套會減低快感，不喜使用，那便可以考慮賀爾蒙類的口服藥、貼片、甚至子宮內避孕器；口服避孕藥及子宮內避孕器，額外還有調經、降低未來卵巢癌、子宮內膜癌的好處，建議大家可以和婦產科醫師諮詢利弊，找出最適合自己的避孕方式。