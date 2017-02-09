【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】瀑布多隱在山林間，想親眼欣賞瀑布之美不容易；攝影家張豐吉教授，10多年來以瀑布為拍攝主題，走訪世界五大洲，以精湛的攝影技巧，將聞名於世的瀑布，以及臺灣具代表性的瀑布全部入鏡；在其作品帶領下，不必親赴當地，即能盡覽各瀑布之美，感受瀑布娟秀之姿，或是磅薄氣勢。張豐吉攝影展－世界瀑布之美，即日起至2月23日於成大光復校區成大藝坊展出，本次展覽共展出50幅作品，世界聞名的三大瀑布、中國六大瀑布、日本三大名瀑在他精心的構圖、巧妙運鏡下的光影掌握與動態處理下，更加出色。臺灣瀑布多屬秀麗，然而，在張豐吉教授的鏡頭下，北部知名「十分瀑布」也有著雄美氣勢；「烏來瀑布」作品，以山櫻花為前景，令觀者感受到春天萬物蓬勃的生機；在屏東「內獅瀑布」拍出炎夏中的一抹清涼；新北雲森瀑布，則呈現出絲緞般的柔美；中國、美國等地區遼闊的地域，大山大水別具氣勢，瀑布更是磅薄雄偉，在其鏡頭下，讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。另外，張豐吉教授在拍攝臺灣瀑布的過程，也紀錄下瀑布自然景觀的變化，。短短幾年時間，因地震或風災水流沖刷，瀑布從有變成無，自然的力量與無情，不免令觀者感嘆與唏噓。張豐吉為國立中興大學名譽教授，生於民國29年，彰化縣人，畢業於國立中興大學森林系，日本九州大學農博士，在中興大學任教33年，兼任藝術中心主任17年，曾獲得行政院保舉最優人員、93年度第19屆全國優秀農業人員，以及中華民國畫學會特殊貢獻獎。攝影歷經50多年，曾獲的大墩美展入選、臺灣科學教育館生物科學攝影比賽第3名、第3屆及第5屆員林國際攝影藝術展覽藍帶獎，其攝影個展5次，出版攝影集2冊；目前為臺灣中部美術協會會員、臺灣旅遊攝影學會顧問；10年前開始以拍攝瀑布為專題走訪世界各地，先後拍下台灣瀑布150餘座、世界三大瀑布、日本三大瀑布，以及中國十大瀑布中的8座等。