日期:2月9日凌晨，2016-2017賽季歐洲女排冠軍聯賽16強小組賽第4輪爭奪全面展開。客戰德甲冠軍德累斯頓，朱婷首發主打助土耳其瓦基弗銀行3-0輕取對手，4連勝D組居首，三局比分為25-18、25-11和25-12。朱婷貢獻13分榮膺得分王，進攻16扣拿下10分，發球斬獲2分，攔網進賬1分。

此役瓦基弗銀行的4名外援悉數首發，率先登場的是主攻朱婷、希爾，副攻拉西奇、阿克曼，接應斯洛特耶斯，二傳納茲和自由人奧格。德累斯頓的首發陣容為主攻K-羅爾夫津、比爾克斯，副攻庫珀、克羅斯，接應麥克馬洪，二傳阿皮茨和自由人舒特。

首局K-羅爾夫津一攻命中、朱婷和希爾連飛一傳，2-5落後的德累斯頓扳成5平。6平后希爾平拉開下球、K-羅爾夫津強攻出界，瓦基弗8-6領先進入第一次技術暫停。庫珀封死朱婷的重扣追至10-11，朱婷隨即強打過輪、阿克曼攔網建功、斯洛特耶斯反擊命中，瓦基弗連獲3分14-10超出。朱婷強攻助瓦基弗在第二次技術暫停16-11佔先。比爾克斯扣球出界、斯洛特耶斯發球得分，瓦基弗將領先優勢擴大到18-11。本隊19-12領先時朱婷在後排被切提恩換下，德累斯頓雖3救局點，瓦基弗仍憑拉西奇的快攻鎖定勝局，25-18先下一城。

第二局1-3落後的瓦基弗憑拉西奇的發球和斯洛特耶斯的強攻5-3反超。阿克曼快攻反擊贏得3分優勢，麥克馬洪發球下網讓瓦基弗8-5領先進入第一次技術暫停。朱婷後攻反擊命中、納茲發球建功，瓦基弗將比分拉開到12-7。對方連續追分之際，瓦基弗靠朱婷的後攻穩住陣腳，德累斯頓失誤頻出讓瓦基弗在第二次技術暫停16-10佔先。朱婷進攻強勢、對手失誤不減、拉西奇發球針對性強，瓦基弗再奪5分將領先優勢擴大到21-10。朱婷4號位強攻反擊一錘定音，瓦基弗25-11大勝再下一城。

第三局朱婷攻攔強勢、希爾的後攻和拉西奇的發球也有建樹，瓦基弗5-2超出。朱婷自接自扣下球、阿克曼網口控制得力、斯洛特耶斯發球建功，瓦基弗在第一次技術暫停8-3佔先。朱婷的發球輪屢次破攻，瓦基弗再獲連續漲分契機將比分拉開到13-4。拉西奇快攻命中助瓦基弗在第二次技術暫停16-6領先。大比分領先的瓦基弗先後將朱婷、納茲和斯洛特耶斯換下。希爾和杜魯爾連抓反擊、比爾克斯過網擊球、阿克曼攔網成功，瓦基弗25-12獲勝，3-0橫掃德累斯頓。

瓦基弗銀行的主攻朱婷力奪13分，接應斯洛特耶斯貢獻12分，主攻希爾斬獲10分，兩副攻拉西奇和阿克曼均進賬7分。德累斯頓唯一得分上雙的是拿下11分的美國接應麥克馬洪。

同組的土超另一豪門伊薩奇巴希主場對陣俄超老牌強隊烏拉洛奇卡。伊薩奇巴希雖未派巴西副攻塔伊薩主打，仍技高一籌在激戰四局后3-1再克對手，四局比分為25-16、26-24、25-27和25-16。伊薩奇巴希的接應博斯科維奇斬獲23分，兩主攻科舍列娃和拉爾森分獲13分和12分，副攻亞當斯貢獻11分。烏拉洛奇卡的俄羅斯國手伊爾琴科力奪26分榮膺得分王。

4輪較量過後，瓦基弗銀行4連勝11分領跑D組，伊薩奇巴希3勝1負10分排名次席，烏拉洛奇卡1勝3負3分列第3，仍無勝績的德累斯頓墊底。

歐冠16強D組第5輪角逐將於2月22日進行。瓦基弗銀行將坐鎮主場與宿敵伊薩奇巴希再爭高下，德累斯頓對陣烏拉洛奇卡。 （高加索）