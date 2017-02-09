日期:2月9日，據美媒體報導，騎士隊一直計劃減少勒布朗-詹姆斯的出場時間，但是這個計劃不斷被推遲。而詹姆斯看起來對此並不擔心，事實上，他自己並不想要減少出場時間。

「我（對出場時間）沒有問題。」詹姆斯說道，「教練會關注我的出場時間並且在比賽中讓我適當地休息，但是我不認為我的出場時間會減少。雖然我的出場時間在增加，但是我們現在的狀態很好。」

泰倫-盧曾表示，他會在1月下旬或者2月下旬將詹姆斯的出場時間從36-38分鐘減少到32-34分鐘，這是盧和詹姆斯以及詹姆斯的長期訓練師曼西亞斯共同商量后達成的一致。

然而，詹姆斯目前的場均出場時間高達37.6分鐘，在聯盟里僅次於猛龍隊的凱爾-洛瑞（37.7分鐘）。

自從1月24日以來的8場比賽中，詹姆斯的場均出場時間已經升至38.9分鐘。

「我們一直在討論這個話題，」盧表示，「他對此一直很固執。他不想減少出場時間，因為他說他現在的節奏很好。我們必須隨機應變。如果我們有機會讓他休息，我們必須那麼做。」

騎士隊最初的計劃是每10場比賽里讓詹姆斯輪休1場。但是本賽季至今，詹姆斯打了騎士隊前50場比賽里的47場，而他輪休的3場比賽，騎士隊都輸了。

「歸根到底，我們必須做對球隊最有利的事情。」詹姆斯說道，「這是一件長期的事情。作為一個競爭者，我希望在比賽中打滿48分鐘，因為我是一個競爭者。我討厭下場。但是最終，我必須做對球隊最有利的事情。我們必須明白這是一個過程，一個漫長的過程。這是一場馬拉松，而不是衝刺。我必須提醒自己這一點。」

（羅森）