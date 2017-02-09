日期:2月9日1時（義大利當地時間8日18時），意甲進行第18輪1場補賽，尤文圖斯客場2比0輕取克羅托內，將領先優勢擴大到7分。曼朱基奇打破僵局，伊瓜因連續4個意甲客場破門，替補出場的皮亞尼奇打中橫樑。

阿萊格里繼續堅持4-2-3-1陣型，但首發變化不小。阿爾維斯傷愈后首次先發，皮亞察也得到首次意甲先發機會，輪換誇德拉多。魯加尼和阿薩莫阿頂替基耶利尼和阿萊士-桑德羅，林孔也罕見首發，取代皮亞尼奇。兩隊此前僅有過2次交手，2006-07賽季意乙聯賽，尤文主客場雙殺，總共打進8球，1球不失。

迪巴拉首先外圍左腳抽射被科爾達茲得到。此後他左路輸送禁區，赫迪拉轉身凌空勾射被科爾達茲沒收。博努奇助攻到前場直傳，伊瓜因禁區弧頂轉身低射偏出。此後迪巴拉和伊瓜因連續凌空墊傳，前者禁區前沿左腳凌空抽射被科爾達茲倒地沒收。

迪巴拉右路反搶低傳中路，伊瓜因左腳推射偏出遠門柱。此後又是迪巴拉與阿爾維斯踢牆配合后右路傳中，伊瓜因在門前14米處凌空勾射被科爾達茲側撲沒收。迪巴拉禁區右側在梅斯巴貼身防守下倒地，主裁判拒絕判罰點球。尤文上半時結束前險些破門，阿爾維斯接應長傳，禁區右側回傳，曼朱基奇左腳推射被擋變線，皮亞察左側距門7米處高高躍起頂出向下的頭槌被科爾達茲封出，迪巴拉左側小角度補射吊過科爾達茲頭頂，但費拉里門線上解圍！

下半時，赫迪拉直傳禁區右側，曼朱基奇凌空勾向中路，伊瓜因在門前10米處甩頭攻門被科爾達茲沒收。尤文第60分鐘取得領先！阿爾維斯右路起球，阿薩莫阿後點距門10米處沖頂，科爾達茲奮力封出近角，但曼朱基奇左側小角度補射入近角，1比0。此後斯托揚左路自由球斜傳，法爾奇內利頭槌一蹭被布馮沒收。

皮亞尼奇換下赫迪拉。尤文第74分鐘擴大比分，阿薩莫阿左路低傳被皮亞尼奇漏過，林孔直塞禁區右側，伊瓜因反越位轉身晃過門將科爾達茲，右側小角度推進空門，2比0。皮亞尼奇中路送出過頂球，皮亞察禁區左側晃開後衛，在門前11米處斜射被科爾達茲得到。

巴爾扎利換下阿爾維斯。尤文第85分鐘幾乎再下一城，巴爾扎利右路傳中，皮亞尼奇前點距門9米處半凌空掃射擊中橫樑！此後皮亞尼奇后場60米精準長傳，伊瓜因禁區右側小角度凌空抽射掠過橫樑。斯圖拉羅換下皮亞察。尤文最終2比0勝出。

克羅托內（4-4-2）：1-科爾達茲/22-羅西，17-切凱里尼，13-費拉里，15-梅斯巴/31-桑皮里西(70'馬克斯韋爾)，18-巴爾貝里斯，28-卡佩齊，12-斯托揚/24-托內夫(78'特羅塔)，11-法爾奇內利(84'蘇利伊奇)

尤文圖斯(4-2-3-1)：1-布馮/23-阿爾維斯(78'巴爾扎利)，19-博努奇，24-魯加尼，22-阿薩莫阿/28-林孔，6-赫迪拉(70'皮亞尼奇)/20-皮亞察(89'斯圖拉羅)，21-迪巴拉，11-曼朱基奇/9-伊瓜因

(馬舸)