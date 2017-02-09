isCar! 以五門掀背Yaris和四門房車Vios稱霸國內入門級距銷售市場的Toyota，雖然在2016年5月才剛進行將重點放在1.5L「Dual VVT-i」自然進氣汽油引擎與「CVT無段變速」系統的小改款革新動作，不過繼今年一月份Toyota在日本發表2017新年式的Vitz（Yaris）之後，如今歐洲市場終於也緊接在日前正式迎來全新2017年式的Yaris歐規版車型！

根據Toyota原廠釋出的資料顯示，全新2017年式Yaris不僅在全車擁有超過「900項」零件的更新升級，藉此全面優化車輛的動態操控以及安全性，並且在車身內外觀也有相當程度的質感進化。首先，在全新2017年式Toyota Yaris外觀部分，其中最顯著的改變就是，結合車頭大面積梯形進氣壩、新式LED頭尾燈組以及經重新勾勒的前後保險桿造型，所營造出更勝以往的熱血運動氛圍，同時也新增有Hydro Blue和Tokyo Red兩種新車色選擇；接續轉至座艙內部，除導入有「4.2吋」的中控多功能顯示幕之外，在大致維持小改款前的鋪陳佈局下，則是透過鋼琴烤漆飾板、螺旋槳式出風口與藍色氣氛燈等配備，增加車室的高級質感氣息。

在重點核心的動力配置方面，全新2017年式Toyota Yaris更以一具最新研發的1.5L自然進氣汽油引擎，取代歐規Yaris先前的1.33L自然進氣汽油引擎，雖然單就帳面性能輸出而言，這具全新的1.5L自然進氣引擎所具備的「111hp」最大馬力與「13.8kgm」峰值扭力水準，相較於國內現行Toyota Yaris所搭載的1.5L自然進氣汽油引擎（107hp/14.4kgm），雖然並不顯得亮眼出色，但卻擁有上看至「38%」的超高熱效率境界，讓「節能」與「效能」能完美雙效並進。

此外，反觀國內市場，誠如isCar先前所報導，未來Toyota Yaris的小改款應該會更傾向於走向泰規版的模式，因此歐規版的大面積梯形車頭樣貌與全新的1.5L自然進氣汽油引擎，短期之內似乎也難以現身國內。

資料來源：Carscoops