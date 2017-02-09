isCar! 當全球限量「799輛」的Ferrari F12tdf自然進氣馬王，遇上全球限量「500輛」的Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster的超級快上空蠻牛，究竟會擦出什麼樣的激情火花呢？然而根據日前所流出的一段網路影片，不僅促成頂級超跑之間的「王見王」局面，也讓全球車迷有幸目睹這難得罕見的一幕！

▼Ferrari F12tdf

首先，是為紀念「Ferrari 250 GT Berlinetta」四度在「Tour de France」環法耐久公路賽奪冠而生的Ferrari F12tdf自然進氣馬王，在極致空氣力學雕塑的流線車身曲線下，透過核心所搭載的6.3L V12自然進氣引擎，不僅可爆發出770hp/71.89kgm的終極強悍輸出性能，輔以「F1 DCT」變速系統的加持，以及「前置引擎/後輪驅動」（附後輪轉向系統）的FR佈局，更只需「2.9秒」即可完成0-100km/h的加速成績，性能表現毫無疑問可直逼旗艦油電馬王LaFerrari。

▼Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster

緊接是大量運用碳纖維套件與輕量化材質，讓整體車重得以壓在「1,575公斤」地步的Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster超級快上空蠻牛，憑藉核心強勁的6.5L V12自然進氣引擎加持，不僅可展現出高達「750hp」的強勁馬力與「70.4kgm」的狂躁扭力，搭配Independent Shifting Rods七速自手排變速系統（50毫秒就能完成換檔動作），還只需「2.9秒」即可完成0-100km/h的加速衝刺，同時極速亦可上看至「350km/h」的終極性能境界。

▼Ferrari F12tdf「飄移」上山影片 （取自fb clips）

雖然最後經查明這不是想像中的兩強競速對決，乃是Ferrari F12tdf「飄移」上山的獨秀影片，而Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster則是在後方負責影片拍攝的工作，不過光憑Ferrari F12tdf的「V12引擎」拉轉咆哮聲浪，以及華麗的漂移過彎英姿，相信也足以讓超跑迷接近高潮狀態，至於這段Ferrari F12tdf「飄移」上山過程有多精彩可期，就有請各位讀者從影片中親自感受了！

資料來源：Carscoops