中華職棒3月25日將舉行開幕戰，由富邦悍將出戰中信兄弟，而新球季官辦熱身賽即將在3月14日起開打，一連8天，共12場比賽，吸引球迷進場觀看。

今年富邦悍將跟中信兄弟將上演「金融大戰」，富邦悍將尋求2連霸，中信兄弟洋教練團最特別，統一獅隊將由黃甘霖擔任代總教練，猿隊則是將由總教練洪一中領軍，配合桃園捷運開始營運，預計將會帶來大批球迷熱潮。

不過官辦熱身賽有可能會強碰經典賽賽事，若中華隊打入第二輪，如林智勝、陳鏞基、高國輝、林益全等好手，恐怕無法參加。