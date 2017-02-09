中華職棒／中職官辦熱身賽 3月14日開打恐強碰經典賽NOWnews今日新聞 (2017-02-09 00:01)
中華職棒3月25日將舉行開幕戰，由富邦悍將出戰中信兄弟，而新球季官辦熱身賽即將在3月14日起開打，一連8天，共12場比賽，吸引球迷進場觀看。
今年富邦悍將跟中信兄弟將上演「金融大戰」，富邦悍將尋求2連霸，中信兄弟洋教練團最特別，統一獅隊將由黃甘霖擔任代總教練，猿隊則是將由總教練洪一中領軍，配合桃園捷運開始營運，預計將會帶來大批球迷熱潮。
不過官辦熱身賽有可能會強碰經典賽賽事，若中華隊打入第二輪，如林智勝、陳鏞基、高國輝、林益全等好手，恐怕無法參加。
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