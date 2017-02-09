中華職棒／天后A-Lin蒞臨統一獅春酒 現場高歌NOWnews今日新聞 (2017-02-09 00:13)
統一7-ELEVEN獅春酒盛會很特別，去年底接任統一獅代總教練黃甘霖，也特別安排夫人A LIN一起陪同參與球隊春酒盛會，春酒活動也特別安排選手輪番新春拜年，其中新春摸彩隨的大小獎抽出，也讓晚宴充滿許多歡呼，而今晚最讓人期待的就是歌后A LIN與董事長凃忠正一起合唱「秋雨彼一暝」，隨著音樂歌聲響起，台下無論貴賓、選手、眷屬及工作人員，不約而同拿起相機拍下最讓人期待的歌聲，成為今晚最亮眼焦點。
歌后A LIN展現歌唱實力，即時是臨時點播的台語歌曲「秋雨彼一暝」也和董事長凃忠正展現絕佳默契，好聽嘹亮聲音成為今年春酒最棒禮物。
董事長凃忠正表示：「很開心今晚春酒盛會，A Lin與會和出席，是球隊很難得機會，也代表總教練黃甘霖與A Lin對於球隊的重視很肯定，球隊也很有榮幸，能在今年台南主場開幕戰邀請A Lin為職棒開唱，把好歌聲獻給球迷。」
今日春酒尾牙最大獎五萬元，也特別在董事長凃忠正邀請下，特別由總教練黃甘霖夫妻抽出幸運大獎，分成三萬及兩萬元，其中由林岳平抽中現金兩萬元，而黃靖幃抽中最大獎現金三萬元，也現場接受頭獎大考驗，進行「統一我愛你」扭扭樂，為了通過最大獎考驗，林岳平全家也一起上台扭一扭，為今日春酒喜宴劃下最最完美句點。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
馬刺開啟一年一度牛仔賽程 將流浪19天1萬公里【北京新浪網】
穆帥還要大清洗！曝曼聯5大高危人物:魯尼領銜【北京新浪網】
青雲大樂透第17014期預測：前區土碼走穩【北京新浪網】
勞力士恭賀代言人費德勒奪得第18個大滿貫冠軍【北京新浪網】
[夢之隊網]大樂透第17014期推薦匯總【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》