統一7-ELEVEN獅春酒盛會很特別，去年底接任統一獅代總教練黃甘霖，也特別安排夫人A LIN一起陪同參與球隊春酒盛會，春酒活動也特別安排選手輪番新春拜年，其中新春摸彩隨的大小獎抽出，也讓晚宴充滿許多歡呼，而今晚最讓人期待的就是歌后A LIN與董事長凃忠正一起合唱「秋雨彼一暝」，隨著音樂歌聲響起，台下無論貴賓、選手、眷屬及工作人員，不約而同拿起相機拍下最讓人期待的歌聲，成為今晚最亮眼焦點。

歌后A LIN展現歌唱實力，即時是臨時點播的台語歌曲「秋雨彼一暝」也和董事長凃忠正展現絕佳默契，好聽嘹亮聲音成為今年春酒最棒禮物。

董事長凃忠正表示：「很開心今晚春酒盛會，A Lin與會和出席，是球隊很難得機會，也代表總教練黃甘霖與A Lin對於球隊的重視很肯定，球隊也很有榮幸，能在今年台南主場開幕戰邀請A Lin為職棒開唱，把好歌聲獻給球迷。」

今日春酒尾牙最大獎五萬元，也特別在董事長凃忠正邀請下，特別由總教練黃甘霖夫妻抽出幸運大獎，分成三萬及兩萬元，其中由林岳平抽中現金兩萬元，而黃靖幃抽中最大獎現金三萬元，也現場接受頭獎大考驗，進行「統一我愛你」扭扭樂，為了通過最大獎考驗，林岳平全家也一起上台扭一扭，為今日春酒喜宴劃下最最完美句點。