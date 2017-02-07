（中央社新北市7日電）新北市顏姓女子6年前在賣檳榔時，被警察過肩摔而在媒體喧騰一時。她日前被一名男子控告詐欺新台幣88萬元。檢方偵辦後，認為男子主動金援，予不起訴處分。



新北市1名警員民國99年間與顏女年4月爆發口角衝突，後來發生拉扯，最後警員以過肩摔將顏女強壓在地，帶回警局偵訊，造成顏女手部多處擦傷，憤而驗傷並投訴媒體，成為媒體焦點。



一名王姓男子指控，他從臉書追蹤顏女時發現，顏女原本都分享懷孕喜悅與男友甜蜜生活，前年抱怨遭男友拋棄，他見狀予以關心、照顧，並從103年3月29日至9月，借出88萬餘元，卻發現顏女與男友復合，控告顏女詐欺。



顏女表示，當時是王男主動表示要幫助，且王男曾表示不用還錢，絕無詐欺。



新北地檢署偵辦後，認為依王男所述可知，是他主動表示要照顧顏女，並非顏女要求，且這些款項顏女確實用於生活費用，難認顏女有施詐，予不起訴處分。1060207