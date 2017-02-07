多家券商遭駭客攻擊勒索 北檢今分案調查NOWnews今日新聞 (2017-02-07 21:12)
近期國內多家券商傳出遭駭客攻擊，並要求支付折合新台幣約17萬元至31萬元不等的比特幣，否則將引爆植入的木馬。金管會也證實有證券商遭分散式阻斷服務攻擊(DDoS)，導致對外網頁頻寬滿載，進入公司網頁速度變慢情形，遭攻擊券商均已迅速處理，並通報警方。金管會也已要求金融業者加強資訊安全防護措施，除證券業外，也通知其他金融業小心因應。
本月1日起，國內陸續有券商公司網站遭到駭客以分散式阻斷服務攻擊(DDoS)，影響其網站速度，造成用戶無法下單等情況；分散式阻斷服務攻擊，簡單來說即是利用遭到植入惡意、木馬程式的電腦，於同時間大量對一網站發送訊息，導致該網站無法負荷超大流量，而服務中斷；DDoS的攻擊模式，通常可透過利用伺服器上的漏洞，或者消耗伺服器上的資源，例如記憶體、硬碟等來達成目的。
金管會今(7)也證實約有8家券商遭到攻擊，並表示駭客攻擊對券商業務影響不大，將會持續密切注意相關情況，也已要求證券、銀行、保險業提升資安防護等級，呼籲投資人不必恐慌。警方獲報後，已於今日報請台北地檢署指揮，北檢將由智慧財產暨電腦犯罪專組負責調查。
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