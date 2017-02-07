記者曹登華／台北報導

2017台北燈節除了移師西門町舉辦，在12個行政區都有特色花燈，像是內湖區就選在公民會館前與內湖路二段，分別製作大公雞和土地公2大燈區，日前進行點燈，民眾攜家帶眷熱情參與，場面相當熱鬧。

內湖區長林秉宗與來賓共同倒數，再按下按鈕，內湖公民會館前的主燈與一旁點綴的燈瞬間都亮了起來，現場由燈海串起的光廊煞是美麗，而且今年還加上世大運的熊讚花燈，更增添了可愛的氣息。

不單只公民會館前，沿著內湖路二段，還有內湖里長許昌華精心設計的土地公花燈，就屹立在路口旁，彷彿保佑著路過的民眾行車平安；而一旁利用許多LED燈泡串聯起來的造景，讓整個路段都金光閃閃。

除了點燈之外，湖濱里長陳尤雪也同時舉辦元宵節同歡活動，除了準備好吃的湯圓之外，更發放小雞花燈與文昌筆，希望民眾除了看花燈，也能提著燈籠感受年節氣氛。