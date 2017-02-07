記者莊漢昌／台南報導

0206地震滿週年，日本演歌天王吉幾三特別到台南市舉辦義演，7日由創價文教基金會理事長林釗陪同，拜會市長賴清德，期盼透過音樂的力量，協助受地震影響的市民從「心」出發，共同攜手前進。賴市長深受其愛心感動，認為吉幾三充滿愛心的歌聲，一定能夠撫慰受地震影響的市民。

賴市長非常感謝創價學會對於0206地震的關心與幫助，不僅在林釗理事長帶領下，舉行追善祈福勤行會，同時也捐獻300萬的善款，更促成這次吉幾三到台南市舉辦義演。

賴市長指出，吉幾三不僅日本家喻戶曉，在台灣也極具知名度，台灣知名歌手江蕙所演唱的《傷心酒店》即翻唱其創作歌曲；但除歌藝外，更難能可貴的是其愛心，吉幾三以自己是日本東北人，因為日本311地震，受到台灣民眾的關心與支持，所以當台南發生地震時，他不僅關心台南，更願意用自己的專業，來安慰受地震影響的台南市民，這種愛心令人感動。

吉幾三則表示，他覺得與台灣、台南很有緣份，明天將在舞台上用最好的歌聲與台南市民交朋友，並希望這樣的緣份可以持續到永遠，因為我們都是一家人。

吉幾三是日本演歌界裡，少數的創作型歌手，其演唱的歌曲多出自他的詞曲創作，他的演唱風格不拘泥於老式唱腔，更像民謠歌手般，創作出許多令人記憶深刻，又貼近人心的歌曲，台灣許多台語膾炙人口金曲〈傷心酒店〉、〈美麗的交換〉、洪榮宏的〈溫暖的山雪〉、謝雷〈醉歌〉等，皆是翻唱自他的作品