記者羅綸宏／新北報導

新北市三重區五華越堤陸橋，由於入口處設在車水馬龍的環河北路上，而且至今尚未設置警示號誌，導致民眾必須冒險穿越馬路，險象環生的情況天天上演！新北市議員李翁月娥要求交通局，必須在2月底前增設警示號誌，以保障用路人的安全。

沒有紅綠燈，過馬路當然會提心吊膽。啟用3年多的五華越堤陸橋，但位於環河北路上的入口處，至今尚未設置任何警示號誌，導致民眾每天必須冒險穿越馬路，簡直是拿命在開玩笑！新北市議員李翁月娥接獲陳情，召集交通局人員會勘，要求增設警示號誌，以保障用路人的安全。

交通局人員表示，為避免車輛回堵，目前暫不考慮設置紅綠燈，近期會先以閃燈號誌來因應，希望藉此提醒車輛減速慢行。

新北市府當初設置五華越堤陸橋，就是希望民眾到堤外休閒時，不必穿越車速飛快的環河北路，但百密還是有一疏。李翁月娥要求交通局，必須在2月底前完成閃燈號誌，解決迫切的安全問題。