囂張飆仔深夜入屋砍人 警：疑為針對性尋仇NOWnews今日新聞 (2017-02-07 20:31)
台北市士林區今(7)日凌晨1時許發生一起聚眾尋仇案，20餘人持棍棒刀械等物，衝進位於社子派出所附近的一間人力仲介公司尋仇，砸毀屋內桌椅、食物並砍傷王姓、郭姓2名男子後離去，過程不到1分鐘，相當迅速。警消獲報到場先將2名傷者送醫，目前已調閱監視器畫面，追查行凶者到案。
據了解，受傷的2名20歲王姓、郭姓男子當時與友人在仲介公司內聚會，突然衝進10幾名拿著棍棒、刀械的人，對2名被害人毆打、砍殺，造成王男右手15公分刀傷，郭男左小指也有割傷，其餘男女則未遭毆打，因此警方懷疑這此案件為針對性尋仇。
目前警方已成立專案小組著手調查，在調閱相關監視器畫面後，發現這群約20人騎著10幾輛機車，從蘆洲一帶呼嘯而來，其中10餘人拿著棍棒、刀械等物，衝進位於永平街的一間人力仲介公司一陣亂打，隨後又跳上機車逃逸離去，整個犯案過程不到1分鐘。
警方調查，該人力仲介公司應為宮廟陣頭聚集地，目前已掌握部分涉案機車的車牌號碼，正循線以車追人，全力追查這群行兇者到案以釐清案情。
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