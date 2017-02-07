記者邱世明／新北報導

新北市實物銀行從100年成立以來，已經募得超過10億元的社會資源，讓長期投入公益事業的扶輪社也主動尋求合作，透過扶輪公益網及手機APP，集結社友的愛心，把物資送到需要的人手裡。

住進療養院的老爺爺，因為一台鋼琴而重現笑容。這是扶輪社公益網拍攝的微電影，來自全台各地的扶輪社友，運用職業資源和人脈，把物資送到弱勢團體手裡，現在透過集結扶輪社的公益網站，動動手指就能行善。

網站瀏覽超過85萬人，參與的社福團體也有322家，需求和物資可以及時媒合，真正做到物盡其用。不只網站，手機APP也能掌握訊息，現在更和新北市實物銀行合作，因為100年成立的實物銀行，過去就募得超過10億的社會資源。

串聯全台扶輪社友和各縣市政府合作的社福單位，讓社工更方便媒合對弱勢家庭有用的資源，主辦單位也邀請大家可以上扶輪公益網搜尋，搞不好能把家中用不到的二手物資再利用，一起加入行善的行列。