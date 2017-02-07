Love文山燈會 指南宮浪漫傳情台灣好新聞報 (2017-02-07 20:45)
記者辜粲詠／台北報導
慶祝元宵節，台北市除了在西門町點亮主燈「小奇雞」，各區也紛紛點燈，像是文山區公所就選在著名景點貓空指南宮，設計各式浪漫溫馨的花燈，也讓前往參與活動的大小朋友們，提前歡度快樂的元宵。
搖滾歌手上台帶動氣氛，讓現場大小朋友high 翻天，也讓平日午後寧靜的「天下第一靈山」指南宮，增添歡樂氣息。
大大的粉紅愛心「Love文山」燈飾，就在人來人往的指南宮站看台前，相當吸睛，也祝福全天下的有情人。其實這次燈會，許多民眾走出捷運指南宮站時，就會發現亮點，原來是一左一右的世大運吉祥物，可愛的「熊讚」邀您一塊兒打羽毛球，逗趣活潑的模樣，讓孩子們流連忘返，大夥兒爭相拍照。
2017年文山區燈會，許多人選擇先在綠意盎然的山林間，沿著千階步道一步步爬向指南宮，在涼爽微風間感受大自然氣息。到了晚上，更能在捷運指南宮站與周邊景點，欣賞各式造型花燈。
打破迷信「情侶不能上指南宮」的傳統印象，今年主題為「Love文山」的文山點燈區，也歡迎想要賞花、體驗燈節氣氛的民眾，可得把握在2月14日情人節前夕來到指南宮，祈求雞年都能事事如意。
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