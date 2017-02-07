記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日下午前往楊梅區視察「三七北圳幹線災後復建工程」，鄭文燦表示，楊梅地勢以丘陵地居多，溪流河道坡度較陡，發生豪大雨容易侵蝕河床，去（105）年梅姬颱風侵台時，造成三七北圳幹線河岸侵蝕嚴重，因此市府進行該復建工程，改善護岸，讓附近社區更安全，請水務局把握工期，於今（106）年7、8月颱風來臨前完工，保障居民生命財產安全，讓居民安心。

鄭文燦說，市府積極推動河川整治計畫，未來包括東勢溪、社子溪及老坑溪等河川，也會陸續進行護岸工程，並針對有安全疑慮或已發生災損者優先施作。另外，市府也規劃在附近的幼獅擴大工業區，設置「幼獅國際青年創業村」，包括會議中心、青創工廠等設施，讓年輕創業者可以在此舉辦會議、展覽或成立創新基地。

鄭市長表示，市府進行該復建工程，改善護岸，讓附近社區更安全。

水務局長劉振宇表示，三七北圳幹線屬於市管區域排水系統，由於河床高差大，無設置適當固床工，受豪大雨易造成縱向刷深，105年9月27日梅姬颱風豪雨，造成多處邊坡大規模崩塌，鄰近土地流失而危及市民財產安全。市府進行災後復建工程，工程內容包括半重力式護岸487.2公尺，並新設13處跌水保護工，藉由跌水保護工適時調整縱向坡度、減緩流速及消能，避免河床沖刷及邊坡崩塌。工程標案已於105年12月28日決標，契約金額為1,533萬元，預訂106年2月開工、8月完工，保護與河道相鄰的土地及農作不受洪犯侵害。

包括立法委員陳賴素美、市議員周玉琴、李家興、市府水務局長劉振宇、楊梅區長姚敦明、高山里鄭豐慶里長、市議員張火爐秘書古雲錦秘書均一同視察。

鄭文燦表示，市府進行該復建工程，改善護岸，讓附近社區更安全。