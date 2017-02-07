三七北圳幹線災後復建工程 桃市拼颱風季前完工台灣好新聞報 (2017-02-07 20:48)
記者葉志成／桃園報導
桃園市長鄭文燦7日下午前往楊梅區視察「三七北圳幹線災後復建工程」，鄭文燦表示，楊梅地勢以丘陵地居多，溪流河道坡度較陡，發生豪大雨容易侵蝕河床，去（105）年梅姬颱風侵台時，造成三七北圳幹線河岸侵蝕嚴重，因此市府進行該復建工程，改善護岸，讓附近社區更安全，請水務局把握工期，於今（106）年7、8月颱風來臨前完工，保障居民生命財產安全，讓居民安心。
鄭文燦說，市府積極推動河川整治計畫，未來包括東勢溪、社子溪及老坑溪等河川，也會陸續進行護岸工程，並針對有安全疑慮或已發生災損者優先施作。另外，市府也規劃在附近的幼獅擴大工業區，設置「幼獅國際青年創業村」，包括會議中心、青創工廠等設施，讓年輕創業者可以在此舉辦會議、展覽或成立創新基地。
水務局長劉振宇表示，三七北圳幹線屬於市管區域排水系統，由於河床高差大，無設置適當固床工，受豪大雨易造成縱向刷深，105年9月27日梅姬颱風豪雨，造成多處邊坡大規模崩塌，鄰近土地流失而危及市民財產安全。市府進行災後復建工程，工程內容包括半重力式護岸487.2公尺，並新設13處跌水保護工，藉由跌水保護工適時調整縱向坡度、減緩流速及消能，避免河床沖刷及邊坡崩塌。工程標案已於105年12月28日決標，契約金額為1,533萬元，預訂106年2月開工、8月完工，保護與河道相鄰的土地及農作不受洪犯侵害。
包括立法委員陳賴素美、市議員周玉琴、李家興、市府水務局長劉振宇、楊梅區長姚敦明、高山里鄭豐慶里長、市議員張火爐秘書古雲錦秘書均一同視察。
鄭文燦表示，市府進行該復建工程，改善護岸，讓附近社區更安全。
關鍵字：
上一則：誠實商店存愛心 所得全捐獎助金
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
牛頭牌 拖鞋．kuki 拖鞋．adda 拖鞋．birkenstock 夾腳拖鞋．GP 拖鞋．GUCCI 拖鞋．健走拖鞋．Sony 拖鞋．A.S.O 拖鞋．兒童 室內拖鞋．人字拖鞋．SPORT 拖鞋．棉拖鞋．Shiny 拖鞋．ee9 拖鞋．Miaki 拖鞋．HORKO 拖鞋．kitty 拖鞋．BALLY 拖鞋．交叉拖鞋．喬巴拖鞋．塑膠拖鞋．卡通拖鞋．拖鞋 puma．厚底 拖鞋．ALL CLEAN 室內拖鞋．保暖拖鞋．Adidas 拖鞋．PLUS. 拖鞋．兒童拖鞋
高市凌晨5火警 消防員漏夜救火還遭嗆【中央社】
20年前殺胞姐男友 通緝犯想逛草衙道意外被逮【NOWnews今日新聞】
男拒檢加速逃逸 所長盤查可疑車輛遭拖行5公尺【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》