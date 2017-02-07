▲新北市長朱立倫今（7）日頒獎給民政局長江俊霆。（圖／新北市政府研考會提供）

新北市長朱立倫今（7）日在市政會議頒獎表揚105年度業務綜合考評的優勝機關，並期許新的一年開始，各機關都能有更好的表現，不斷的追求創新與進步。

新北市政府研考會表示，綜合考評的目的，為提升各機關行政的效能及強化自主研考功能，並從105年起整合各項業務推動的面向，以「行政效率」、「施政計畫」及「為民服務」等3大類進行考評；並依據各機關業務及幕僚屬性分3組，輔以不同的評分權重，以反映各機關在過去1年的行政績效。

研考會指出，此次獲獎的機關，一級機關第1組的民政局，在「行政效率」類別的「文書流程管理及檢核作業」、「年度歲出預算執行」都有傑出的表現；第2組地政局則是在「施政計畫」類別成績優異，在計畫進度控制及預算執行結果方面，皆能如實掌握進度，按部就班完成。

二級機關的稅捐稽徵處，不僅在「行政作業程序標準化」、「議會案件處理時效及品質」的「行政效率」類別表現亮眼，另在「資訊作業績效」項目更是勇奪滿分；此外，環境保護局、法制局、消防局、高灘地工程管理處、違章建築拆除大隊，亦在其他的單一考評類別榮獲分組冠軍。

▲新北市長朱立倫今（7）日頒獎給稅捐稽徵處長黃育民。（圖／新北市政府研考會提供）