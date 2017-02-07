圖說：誠實商店讓顧客自由進出購物，並自行把費用投入愛心箱。

無人看管的誠實商店，讓人性顯露無遺，過去也曾有不少誠實商店，因經不起人心的貪念，只落得倉促關門，但嘉義大學學生事務處在相信人心還是純潔的信念下，於去年底募得全校師生家中八成新以上物品，開設「嘉大有品 誠實商店」，在無人看管的情況下，顧客可自由進出尋寶購物，自行把費用投入愛心箱，書籍則只要以1張未兌獎發票換1本書的方式，充分發揮延續物命精神，培養師生愛物惜物、資源再利用之觀念及誠實自律的品德。

嘉大誠實商店設置地點在學生活動中心1樓，全校師生及校外人士皆可自由出入，進到誠實商店購物的學生表示，誠實商店內物品琳瑯滿目，涵蓋生活用品、工藝品、文具、電器、書籍及手提或背包等，售價大多低於市價兩成以下，往往物超所值，剛開幕就吸引同學們進來尋寶，讓別人捐出的「舊愛」成為自己的「新歡」。

嘉大學務長陳明聰強調，這是間看得到自己「愛心與誠實」的無人看管商店，學校開設誠實商店，主要在培養嘉大人成為有品德的現代人，商店於入口處設置「愛心鏡」，讓顧客進門就看到自己最大的優點「有愛心」，自己拿商品、付錢，走出誠實商店時，還有一面「誠實鏡」，照到自己誠實的容貌，而誠實商店物品由全校師生無償提供並訂價，物品賣出所得全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，希望藉由此舉嘉惠更多學生。

嘉大學生事務處指出，開幕至今共募集愛心物品近400件，每天透過學生志工清點當日所得及誠實度，1個多月來共賣出186件，誠實度幾達百分百，還多出捐贈的愛心現金及發票，目前收入金額有5千多元，學生事務處說，歡迎校外人士共襄盛舉，如果有意捐贈物品，可聯絡學生事務處陳秘書。