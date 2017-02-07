記者張文熹／彰化報導

彰化員林市造鎮計畫最大規模「員林國宅」容納近三千名住戶，去年以公共造產為由，將地下停車場出租後，意圖闢建商場與SPA會館，因承租廠商涉嫌未報請縣府核可自行動工，還破壞部份樑柱等主結構，引起住戶恐慌，深怕變成危樓，拉舉白布條抗議；縣長魏明谷7日上午率領縣府相關單位前往國宅現場會勘，當場作出勒令全面停工指示，並進行總體檢，違規空間立即拆除，宣示維護住戶安全的決心。

縣長魏明谷現場為了讓住戶安心，立即做出：在維護建築結構安全的前提下，要求廠商全面停工，不能繼續破壞；如違反停工禁令將連續開罰；遭破壞的建物結構，將委請專業公會鑑定；對於公共領域涉關逃生安全者要馬上拆除等四項裁示，獲得與會人士滿堂喝采。

魏明谷說，當年對於「員林國宅」開發案，縣府只是代為標售，標售所得都繳回營建署，過程公開透明合法，最後底價是在101年就核定為3億4903萬元，公務員都奉公守法，無賤賣及官商勾結的情事。