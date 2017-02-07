土豪哥8XL體型難蹲如廁 所方訂製不鏽鋼架解決NOWnews今日新聞 (2017-02-07 19:56)
涉入W飯店郭姓小模猝死命案的「土豪哥」朱家龍，因採集的尿液和毛髮中驗出安非他命等毒品，上月23日遭台北地院裁定勒戒禁見。但體型碩大的他，進入新店戒治所後仍話題不斷，先是穿不下制服，所方因此為他特別訂製大尺碼制服，並請家屬為他送貼身衣物入所，現在又傳出所方為他訂製不鏽鋼架，為他解決蹲不下馬桶的問題。
土豪哥遭裁定勒戒後，先是傳出8XL超大體型的他穿不下制服，也無法穿下所方所販賣的最大尺碼的貼身衣物，所方因此特別為他訂製制服，並請朱家人提供他的貼身內衣褲。解決穿衣問題後，土豪哥又面臨體型太大蹲不下馬桶的窘境，因戒治所內皆為蹲式馬桶，所方擔心土豪哥若勉強蹲下，恐怕會有跌倒的危險，因此為他訂製一個不銹鋼架，讓他能坐著安心上廁所。
所方表示，所訂製的不鏽鋼架是採固定鎖在地面的方式，以後若不需要可隨時拆卸，相當安全且方便。而編號2509的土豪哥，在入所之後相當配合所方作息，家屬也曾寄錢給他添購泡麵、零食或生活用品等。
據了解，土豪哥截至目前都未出現吸毒成癮者的戒斷現象，而所方約在35天後會評估勒戒收容人是否有繼續施用毒品的傾向，若無此傾向則大多可在第40天出所，因此土豪哥若順利的話約可在本月底踏出戒治所，對此所方則表示目前尚未認定。
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