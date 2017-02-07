【大成報記者心愚/臺中報導】年後轉職潮來臨，「錢多、事少、離家近」往往是求職者找工作的先決條件；其中交通距離一直是影響求職者就業的關鍵因素，勞動力發展署中彰投分署提供「跨域就業津貼」，讓你在新的一年轉職就業沒煩惱。曾任職南投某科技公司的阿誌，因家鄉產業結構少有科技類職缺，尋職總是受挫，雖然明瞭要到西部都會區才有讓自身專才學以致用的工作機會，因擔心扣除租屋及生活費後、薪水將入不敷出，遲遲不敢跨出決定性一步。中彰投分署就服員鼓勵阿誌擴大求職範圍，並運用「跨域津貼」方案順利推介職缺，錄取軟體測試助理工程師一職，穩步利用自我長才累積科技業經驗。如今阿誌在新竹租屋適應良好並穩定就業，每月還可以獲得租屋補助金。勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉表示，為有效解決求職者常面臨到遠距離工作或長時間通勤問題，開辦「跨域津貼」服務。「跨域津貼」不只是補助長途就業民眾的通勤、住宿花費，更具有鼓勵民眾跨出舒適圈，嘗試用不同方式挑戰自我、累積職涯歷練，世界將會與你想像的不一樣。而津貼自開辦以來，已成功推介700多位民眾跨域就業。跨域就業津貼項目則包含異地就業交通補助金、每月最高補助3,000元，還有租屋補助金、每月最高補助5,000元，以及搬遷補助金最高補助3萬元。中彰投分署說，只要是失業連續3個月以上或非自願性離職的就業保險失業被保險人，到中彰投分署各就業中心辦理求職登記，接受推介至距離目前居住處所30公里以外地區工作，符合認定資格者就業30天後，就可申請跨域就業津貼補助。歡迎有需要的失業勞工朋友逕洽中彰投分署各就業中心，或撥打0800-777888電話洽詢。