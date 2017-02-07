SNOOPY一卡通全新上市大成報 (2017-02-07 18:46)
熱愛冒險的SNOOPY這次飛上了太空，全新太空系列充滿科幻感，為呈現其宇宙空間的光影變化，一卡通特別使用特殊雷射閃膜印製，增加虛幻神秘新質感，太空系列包含3款一般卡。另推出2款分別為滴膠及矽膠材質的SNOOPY造型吊飾一卡通，可吊掛於包包或識別證上方便刷卡使用。
3月18日~21日五月天將再度在高雄舉辦演唱會，演唱會門票又再度一票難求，與五月天再度合作的一卡通也同步推出抽獎活動加惠歌迷，2月28日前於一卡通YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡並完成付款，每一筆訂單可獲「五月天2017人生無限公司演唱會(高雄場)門票」抽獎機會一次，2筆訂單可獲得2次抽獎機會，以此類推。而演唱會現場也將同步推出全新的五月天限量版一卡通，粉絲們可千萬別錯過了。
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