【大成報記者吉雄世/高雄報導】誕生已超過一甲子的SNOOPY，時至今日仍深受各年齡層的喜愛，SNOOPY與一卡通合作近三年以來共發行了28款，一直以來都是最熱銷的版面，這次推出全新太空系列版面，包含 3款特製紀念卡及2款不同材質的吊飾造型卡，希望能再次搶占收藏者的心。另2月28日前，於一卡通YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡並完成付款，每一筆訂單可獲「五月天2017人生無限公司演唱會(高雄場)門票」抽獎機會一次，還沒搶到票的五月天歌迷可再試試手氣喔！熱愛冒險的SNOOPY這次飛上了太空，全新太空系列充滿科幻感，為呈現其宇宙空間的光影變化，一卡通特別使用特殊雷射閃膜印製，增加虛幻神秘新質感，太空系列包含3款一般卡。另推出2款分別為滴膠及矽膠材質的SNOOPY造型吊飾一卡通，可吊掛於包包或識別證上方便刷卡使用。3月18日~21日五月天將再度在高雄舉辦演唱會，演唱會門票又再度一票難求，與五月天再度合作的一卡通也同步推出抽獎活動加惠歌迷，2月28日前於一卡通YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡並完成付款，每一筆訂單可獲「五月天2017人生無限公司演唱會(高雄場)門票」抽獎機會一次，2筆訂單可獲得2次抽獎機會，以此類推。而演唱會現場也將同步推出全新的五月天限量版一卡通，粉絲們可千萬別錯過了。