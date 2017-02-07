【大成報記者心愚/臺中報導】總統蔡英文7日出席台中市政府與經濟部合作的「智慧∞機械推動辦公室」啟動儀式，她致詞時指出，期盼智慧機械推動辦公室達成「打造更全面的機械人才養成網絡」、「整合政府、研究機構及法人資源，加速產業研發創新腳步」、「協助業者擴充展示、銷售管道，打造自我品牌」等3大目標。蔡總統表示，目前有28所大學參與智慧機械相關計畫，期許智慧機械推動辦公室在現有的產學合作基礎上，打造更全面的機械人才養成網絡，一方面讓學生及早熟悉智慧化、數位化的產業技術及市場趨勢，另一方面也藉由支持企業，建立在地人才庫，也讓資深員工擁有回學校進修充電的機會。蔡總統也期許智慧機械推動辦公室要整合政府、研究機構及法人資源，加速產業研發創新腳步，在高機零組件、整機系統及應用服務等項目逐漸實現「進口替代」的目標；並鼓勵各項領域廠商導入自動化及智慧化製程，在加工能力及產品品質上做出關鍵性突破。蔡總統並期望智慧機械推動辦公室要協助業者，擴充展示及銷售管道，與市府合作充實台中地區的商展中心，也與經濟部外貿機構共同拓展海外通路，更要引進工業設計及行銷資源，協助業者打造自己的工具機與零組件品牌，走向創新、走向智慧化、走向品牌。而啟動儀式除蔡總統之外，另有包括台中市長林佳龍、經濟部長李世光、嘉義縣長張花冠及約400位專家學者共同見證。