【大成報記者吉雄世/高雄報導】台灣自來水公司第七區管理處大崗山給水廠辦理「彌陀加壓站機電設備改善工程」，訂於106年2月9日(星期四)上午8時30分至下午17時30分停水，合計9小時，請用戶儲水備用。



二、停水區域：高雄市/彌陀區/全區、梓官區/全區，計停水戶數2,700戶。



三、聯絡電話：免付費客服電話1910、岡山服務所 (07) 6222814



四、停水注意事項：



(一)停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。



(二)停水期間：



1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。



2.如未關閉抽水機電源：馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。



3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。



4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。



5. 復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司，將派專人到府服務。