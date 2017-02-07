大型重機定檢可在代檢廠驗車大成報 (2017-02-07 19:22)
【大成報記者吉雄世/高雄報導】大型重型機車的車友有福了，全國第一家申請籌設辦理大型重機代檢服務之代檢廠，在高雄區監理所積極輔導下已通過審核，並於高雄市鳳山地區設立完成，開始為車友服務囉!
高雄區監理所黃萬益副所長指出，大型重機比照汽車檢驗規定，出廠年份5年以上未滿10年，每年定檢一次，出廠年份10年以上，每年定檢2次；大型重機領牌數近幾年成長快速，大高雄地區目前的大型重機就將近9,500部，驗車需求量大，以前民間並無可供大型重機驗車的代檢廠，車友必須騎到監理單位受檢，讓重機車友大嘆不便。
有鑑於此，交通部公路總局為增進便民服務，積極鼓勵代檢業者申請籌設大型重機代檢業務，該家代檢廠的成立成為大型重機車友的另一選擇，即日起大型重機車友們可以多加利用。車友們如有任何問題，歡迎電話07-7711107轉104賈先生洽詢。
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