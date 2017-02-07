水情吃緊 桃園市農業用水減量中央社 (2017-02-07 20:08)
（中央社記者卞金峰桃園7日電）因應水情吃緊，桃園市配合經濟部水利署對農業灌溉用水依計畫用水量打75折，水利署也成立應變小組，持續觀察水情後再發布實施第一階段用水。
石門水庫上游集水區降雨量偏低，石門水庫水位目前已達236.32公尺，石門水庫有效蓄水率已剩67.1%，水利署為延續石門水庫供水區的穩定供水，已協調北水處支援水量以每日60萬噸為原則、65萬噸為目標，並協調石門水利會與桃園水利會，對農業灌溉用水依計畫用水量打75折。
經濟部水利署也成立旱災緊急應變小組，並持續觀察水情後再發布實施第一階段限水。
桃園市長鄭文燦今天晚上表示，目前燈號已由藍燈轉為水情稍緊綠燈，桃園市為因應旱災，去年已完成每區至少1處、共計15處戰備井的設置，未來可視水情的需要，提供民眾就近取水。
他說，另外，桃園市每月用水度數超過1000度以上用水大戶約1400戶，將持續宣導市民及企業節約用水，並做好相關抗旱整備事宜。
經濟發展局長朱松偉表示，如水情持續不理想，依據水利署推估約在3月底至4月初，石門水庫約剩5000萬噸，呼籲各企業未雨綢繆，共同預為加強水源調度規劃，加強節約用水及預為準備相關對策，以防缺水危機。1060207
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