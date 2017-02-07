原標題：數金蛋 拿大獎

原標題：數金蛋 拿大獎

「金雞報喜、迎春納福」全媒體互動活動第二波

參與方式

關注「廣州日報」「廣州參考」「健康有約」「廣州日報錢生錢」「花城花語」「PPmoney」微信公眾號，分別到六個微信號的菜單欄中點擊「找金蛋」欄目獲取當天金蛋圖，填寫活動表單輸入六個微信號當天所放金蛋圖的雞蛋總數，成功提交表單並答對數量的讀者即有機會贏取豐富獎品。

6個公眾號的金蛋圖有可能每天更換，填表前記得先到各個公眾號獲取當天的金蛋圖總數。

活動規則

1. 中獎名單在每天答對金蛋總數的參與者中隨機抽取；每天的中獎名單會於次日在6個微信公眾號公佈，敬請留意。

2.參與活動請填寫真實姓名和電話，屆時會由工作人員撥打獲獎人電話通知領獎時間和地點。