原標題：「司法戰」要打到最高院？

廣州日報訊 美國總統特朗普禁止西亞北非7國公民入境美國90天的行政禁令，引發的法律戰愈演愈烈。路透社報導，5日特朗普再度在推特上發文，表示他實施的禁令一定會再度執行。

特朗普：若出事，法院應擔責

據報導，特朗普政府在羅巴特裁決「在全美範圍內暫停實施入境限制令」后，採取了兩手策略，一方面要求國土安全部遵照羅巴特的禁止令，暫停執行7國公民和難民禁令的相關行動，另一方面由司法部提出緊急動議，以強硬措辭批評羅巴特的禁止令對大眾構成傷害、妄自猜測總統對國家安全的判斷。

雖然司法部的上訴遭到了駁回，但目前，美國白宮對上訴法院的裁定尚未作出任何回應。據英國《每日郵報》報導，上周末，在佛羅里達州度假的特朗普出席晚會時，臉色一直十分難看。此前，他剛剛向記者保證，他實施的禁令將會恢復執行。特朗普說：「我們會獲勝。為了國家安全，我們一定會獲勝。」

5日，在上訴遭駁回之後，特朗普再度在推特上說：「這名所謂的法官的意見，簡直是要讓我無法執法，真可笑，它將會被推翻。」特朗普說：「這位法官讓美國門戶洞開，讓可能的恐怖分子和其他不以美國最大利益為念的人有機可乘。」特朗普還表示，已經要求美國邊境官員「非常仔細」地審查入境美國的人士，並稱如果因此產生後果，法院應該承擔相應的責任。

前景還不明朗

路透社稱，任何對「羅巴特裁定」所提的控告，將由地區法院決定是否成立。根據程序，在上訴法院進行判決之後，敗訴方仍有權利向美國最高法院上訴，但最高法院並無義務接受訴狀。最高法院的大法官一般視案件重要性選擇審理或者判決，以往每年最高法院會收到7000多份申請，但只會審理100多件。最高法院出具的判決書為最終裁決。

不過鑒於此次行政令引起爭議之大，不排除最高法院會接受上訴的可能性，所以大法官的傾向或會左右案子的最終走向。

美國最高法院有9個席位，目前有8名法官，其中4人屬於自由派，另外4人為保守派。特朗普近期已提名保守派法官尼爾·戈薩奇填補大法官空缺席位，國會擬在一個半月以後舉行聽證會，決定是否通過他的提名。如果在行政令案件提交到最高法院之前這一提名獲通過，則美國聯邦政府贏面略大；如果提名沒有通過或者通過較晚，則州政府方贏面更大。

但特朗普這個行政禁令的有效期最長只有120天，最高法院受理案件需時四五個月，禁令恐怕是等不到最高法院的裁決了。（方一）

緣起

1月27日，特朗普簽署的總統行政令：在120天內暫停全球難民入境；在90天內暫停伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克7國公民入境；無限期禁止敘利亞難民進入美國。

交鋒

2月3日，美國華盛頓州西區聯邦地方法院法官詹姆斯·羅巴特在西雅圖作出裁決：在全美範圍內暫停實施特朗普入境限制令；

4日，美國司法部提起上訴，要求暫緩執行這一判決，立即恢復禁令。

進展

5日凌晨，美國聯邦第九巡迴上訴法院駁回美國司法部上訴，要求羅巴特法官在當地時間5日午夜前就司法部的上訴作出回應，並要求司法部律師在6日下午5點前向上訴法庭提交更多信息。

同日，特朗普再度在推特上發文，表示他實施的禁令一定會再度執行。

引發憲政危機？

路透社說，「羅巴特裁決」成為「特朗普就任后第一場重大司法戰鬥」，美國會參議院司法委員會議員萊希就此批評特朗普「試圖恐嚇、非難一位聯邦法官」，並稱「他似乎打算引向一場憲政危機」。

美國喬治亞州大學教授富蘭克林表示，如果特朗普真的不管法院命令，屆時就需要三權分立的第三權——國會來制衡總統，由眾議員來表決總統是否「藐視法律」。

富蘭克林表示，特朗普應該不會在這個案子中越權，但從他的表現來看，他日後還是很有可能為了獲取民意支持而任性行事，在別的議題上藐視法院的判決，或者用自己的意思來詮釋法院命令。當行政權凌駕司法權之上時，美國就會爆發憲政危機。