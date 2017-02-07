相親雖好，但能否去掉「被」？北京新浪網 (2017-02-07 04:20)
原標題：相親雖好，但能否去掉「被」？
原標題：相親雖好，但能否去掉「被」？
寒假尚有「餘額」，可是不少學生已經急著逃回學校。為什麼？因為「每逢佳節被相親」！據報導，有女孩10天被父母安排了8場相親，連喊「傷不起」。
其實，相親作為一種喜聞樂見的「文娛活動」，並非不靠譜。很多人身邊都有這樣「活生生」的佳話，兩人因為相親結為神仙眷侶，羡煞旁人。另一方面，安排相親也是父母關愛的一種表達。可憐天下父母心嘛，長輩為兒女的終身大事四處奔走、盡心竭力，貌似「責無旁貸」；身為子女，好像也沒理由不領情。
那為什麼很多小夥伴大為反感，甚至由此引發家庭矛盾？因為「套路」。其實很多人對相親並不反感，真正反感的是一個「被」字。比如說好去吃飯，到了之後才發現有個陌生人。此外，還有形式。很多人都經歷過這樣的飯局：雙方家長笑得「見牙不見眼」，不停地誇讚孩子漂亮能幹……這種沒有與時俱進、不考慮「用戶」感受的老套形式，年輕人會喜歡嗎？
當然說到底，還是因為觀念分歧。比如「不著急」。爸媽急得像熱鍋上的螞蟻，而年輕人卻像沒事人一樣，只會冷眼旁觀，父母難免怒從心起。再比如擇偶標準，父母往往更看重硬體，講究門當戶對，而年輕人更喜歡看「感覺」。
所以，相親是對兩代人溝通的考驗。喜歡相親的，就把自己的要求、底線明確跟父母交代，說不定他們真的領回來一個閃閃發光的「對的人」。實在接受不了，就掏出手機給父母看看，通過社交軟體每天都能召開「相親大會」，同事介紹的女碩士條件還不錯……相親的方式千萬種，重點是讓父母知道你在努力，讓他們大可放心。（夏振彬）
關鍵字：
上一則：讓年輕人一睹當代文學全貌
下一則：歡迎美科學家來法「避難」
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ROUND WELL 浪威錶】優雅機械腕錶(RW2081-S)
- 【BANDAI】鋼彈UC∕PG 1/60 獨角獸鋼彈2號機 報喪女妖 命運
- 愛比家具 吉兒4.2尺純白開放雙門高書櫃
- NIKON D5600 BODY 單機身 (公司貨) -送32G+3520大腳架+吹球
- 【石頭記】碧玉護身如意觀音(項鍊)
- 【Sato】PISTRO巴黎公寓開放二門玻璃櫃‧幅86cm-DIY
- 【法國 奧莉薇閣】繽紛系列-24吋+28吋彩妝玩色風輕量行李箱
- ASSARI-織田雙門下抽3尺書櫃(寬83*深33*高184cm)
- 【CENTURION】美國百夫長26吋行李箱-阿諾U07(拉鍊箱/空姐箱
- 財運旺運-緬甸玉貔貅項鍊(五色線-綠)《含開光》財神小舖【D
鐵警每天巡視10多公里愣是把脂肪肝走沒了【北京新浪網】
老師向學生「眾籌」買車實屬下策【北京新浪網】
禁放孔明燈也需移風易俗【北京新浪網】
揭秘：首艘國產航母真的叫「山東艦」？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》