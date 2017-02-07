原標題：相親雖好，但能否去掉「被」？

原標題：相親雖好，但能否去掉「被」？

寒假尚有「餘額」，可是不少學生已經急著逃回學校。為什麼？因為「每逢佳節被相親」！據報導，有女孩10天被父母安排了8場相親，連喊「傷不起」。

其實，相親作為一種喜聞樂見的「文娛活動」，並非不靠譜。很多人身邊都有這樣「活生生」的佳話，兩人因為相親結為神仙眷侶，羡煞旁人。另一方面，安排相親也是父母關愛的一種表達。可憐天下父母心嘛，長輩為兒女的終身大事四處奔走、盡心竭力，貌似「責無旁貸」；身為子女，好像也沒理由不領情。

那為什麼很多小夥伴大為反感，甚至由此引發家庭矛盾？因為「套路」。其實很多人對相親並不反感，真正反感的是一個「被」字。比如說好去吃飯，到了之後才發現有個陌生人。此外，還有形式。很多人都經歷過這樣的飯局：雙方家長笑得「見牙不見眼」，不停地誇讚孩子漂亮能幹……這種沒有與時俱進、不考慮「用戶」感受的老套形式，年輕人會喜歡嗎？

當然說到底，還是因為觀念分歧。比如「不著急」。爸媽急得像熱鍋上的螞蟻，而年輕人卻像沒事人一樣，只會冷眼旁觀，父母難免怒從心起。再比如擇偶標準，父母往往更看重硬體，講究門當戶對，而年輕人更喜歡看「感覺」。

所以，相親是對兩代人溝通的考驗。喜歡相親的，就把自己的要求、底線明確跟父母交代，說不定他們真的領回來一個閃閃發光的「對的人」。實在接受不了，就掏出手機給父母看看，通過社交軟體每天都能召開「相親大會」，同事介紹的女碩士條件還不錯……相親的方式千萬種，重點是讓父母知道你在努力，讓他們大可放心。（夏振彬）