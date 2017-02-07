原標題：給社區醫院加點「互聯網思維」

原標題：給社區醫院加點「互聯網思維」

廣州觀察

張 漲

近年來，無論是全國還是廣州，都在大力建設、推廣社區醫院。作為一個「奶爸」，平時我給孩子打疫苗也常往家附近的社區醫院跑。比起人多、嘈雜、遙遠的大醫院、三甲醫院，在社區醫院的「看病體驗」確實好了很多。但也常聽到社區醫院的醫生講，還是有的市民仍然秉承「看病要去大醫院」的老思想。有的即便家門口就有社區醫院，也寧願捨近求遠去大醫院。這個難題，怎麼破？

社區醫院建設得越來越好，但讓公眾完全認可還有一個過程，推廣上還需下更大功夫。比如，目前廣州等地都在通過調整醫保報銷比例等一系列手段來促進公眾形成「有病先去社區看」的習慣，但除此而外，還要真正摸清公眾心中對社區醫院的「痛點」，對症下藥。

不願去社區醫院，其實無非「信任」二字。歸根結底，是習慣性地認為社區醫院的醫療水平比不上大醫院。分級診療要繼續推進，就必須邁過這一門檻，打消公眾顧慮。現有的解決思維，主要是從人員流動上著手，比如讓大醫院的醫生也下沉到社區來。但也有另外一種思路，藉由互聯網平台和醫聯體，讓社區醫院和大醫院實現醫療資源的共享。

比如據媒體報導，在荔灣區多寶社區衛生服務中心，其社區醫院日均門診量達到500人次，是附近許多街坊看病的首選。為啥這麼紅火？就是因為這家社區醫院通過網路醫院打通了與三甲醫院的聯繫通道。在這家社區醫院首診，若需要到大醫院做進一步檢查的，社區醫院可以直接代為預約，不用再排隊挂號；在社區醫院做檢查，三甲醫院的醫生可以藉助網路看片給出診療意見，再加上雙向轉診等便利，使得在社區醫院看病也能享受到大醫院的醫療服務，同時還不必忍受排隊、搶號之苦，街坊又何樂而不為！

要把社區醫院這件民生實事真正辦到民眾心中去，關鍵就是要從公眾的角度出發，最大程度給公眾帶來便利。在這個過程中，不妨多一點「互聯網思維」。比如解決「辦證難」問題，讓老百姓少跑腿，就要讓信息代替公眾在部門之間先「跑」起來。同理，要讓公眾更加認可社區醫院的醫術，讓醫生「沉下去」當然是一解，但藉由互聯網技術，讓醫療資源率先「沉下去」，或許是更有效率、成本更低之舉，值得進一步探索推廣。