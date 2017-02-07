原標題：歡迎美科學家來法「避難」

「我想對那些在美國從事創新和高水平科研的人才呼籲：從現在開始，你們可以擁有一個新的祖國——法國。」——前法國經濟部長、法國總統競選「領跑」人選

廣州日報訊 據英國媒體報導，法國總統熱門候選人埃曼紐爾·馬克龍上周六發出呼籲，號召那些不讚同特朗普政令的美國科學家、學者、企業家到法國來「避難」。

「我想對那些在美國從事創新和高水平科研的人才呼籲：從現在開始，你們可以擁有一個新的祖國——法國。」馬克龍曾擔任法國經濟部長。在當前的法國總統競選中，他是「領跑」的熱門人選。

人才被弄得「精疲力竭」

馬克龍呼籲那些在美國從事氣候變化、再生性能源和健康研究的學者前往法國，他說，這些人已經被美國當前新的政治形勢弄得精疲力竭。

有媒體稱，十余家美國政府機構已面臨科研資金縮減的局面，不少僱員對自己的工作前景和職業發展憂心忡忡。他們認為特朗普試圖打壓氣候變化和其他科學研究。

在美國環境保護署（EPA）、美國宇航局（NASA）和其他機構工作的頂尖科學家紛紛發聲，將特朗普1月20日上台以來的政策稱之為審查制度。這些科學家抗議特朗普政府對科研機構的種種限制，並呼籲支持者們加入抗議行列。

呼籲加入「創新的土地」

馬克龍是在法國東南部城市裡昂的競選造勢活動中發表上述講話的。雖然沒有直接點出特朗普的名字，但他「挖牆腳」的意圖非常明顯。

馬克龍說，他向所有「在美國對抗蒙昧主義、並且已經感到害怕的研究者、學者和公司」發出「鄭重的召喚」，希望他們加入法國這塊創新的土地。

近期，曾被視為法國總統最熱門人選的前總理菲永爆出家屬「吃空餉」醜聞，馬克龍從中受益，選情看漲。

今年5月，法國大選將進入最關鍵的第二階段。近期的多項民調結果顯示，39歲的馬克龍將輕鬆擊敗極右翼候選人瑪麗娜·勒龐。

馬克龍對特朗普的多項政策都曾明嘲暗諷，包括其在美墨邊境築牆的計劃。他將「築牆令」比作法國的馬其諾防線，後者1940年未能阻止納粹軍隊入侵法國。

「我不想築牆。我可以保證，我的計劃中沒有牆。」馬克龍對8000名歡呼雀躍的支持者們說。（思珈）