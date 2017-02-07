原標題：積分入戶排名靠前者開始公示

原標題：積分入戶排名靠前者開始公示

廣州日報訊（全媒體記者張丹羊）記者昨日從市來穗人員服務管理局獲悉，2016年廣州市積分制入戶排名靠前人員名單開始公示，公示時間自2017年2月6日至2017年2月10日。

根據《廣州市人民政府關於印發廣州市積分制入戶管理辦法的通知》和《廣州市來穗人員服務管理局關於印發<廣州市積分制入戶管理辦法實施細則>的通知》，經市來穗人員服務管理局會同市發展改革委、公安局、人力資源和社會保障局、衛生計生委等相關部門對2016年積分制入戶申請人的資格和材料進行審核，按在本市繳納社會醫療保險和連續辦理《廣東省居住證》的時間進行排名。排名靠前的6185名人員名單在廣州市政府門戶網站和市來穗人員服務管理局網站予以公示。

值得注意的是，公示期間不受理個人複核申請。公示對象在公示期內被有效舉報投訴或者發現問題等，將按規定撤銷其入戶資格。