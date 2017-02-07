慈善捐贈年增長率不低於5%北京新浪網 (2017-02-07 04:20)
原標題：慈善捐贈年增長率不低於5%
原標題：慈善捐贈年增長率不低於5%
廣州日報訊（全媒體記者盧文潔 通訊員印銳）廣州正創建全國「慈善之城」，將建設國內一流的國際慈善樞紐地標，同時明確到2020年慈善事業發展的主要指標為：捐贈年增長率不低於5%、註冊義工（志願者）占城鎮常住人口比例達15%以上、慈善信息公開達標率100%等。記者獲悉，廣州市民政局、市文明辦近日正式印發《深化「羊城慈善為民」行動創建全國「慈善之城」2017-2020年行動方案》（下稱《行動方案》）。
《行動方案》明確，廣州將開展七大行動創建全國「慈善之城」。在捐贈機制上，開拓「微公益」、月捐、網路眾籌、運動眾籌、手機捐贈等新型募捐方式，健全慈善捐贈機制。推動慈善捐贈由捐錢捐物向捐技術、股權、有價證券、產權、服務等領域拓展，鼓勵設立慈善信託。
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