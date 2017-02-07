省領導走訪慰問各民主黨派北京新浪網 (2017-02-07 04:20)
原標題：省領導走訪慰問各民主黨派
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廣州日報訊 （全媒體記者廖靖文 通訊員岳桐）昨日下午，受省委書記胡春華同志委託，省委常委、統戰部部長林雄走訪慰問了各民主黨派省委會以及省台聯、省黃埔軍校同學會、省留學人員聯誼會和廣東中華職教社等統戰團體。王珣章、姚志彬、陳蔚文、李心、魯修祿、馬光瑜等陪同並介紹了有關情況。
林雄代表中共廣東省委致以新春的祝福，並對大家一年來的努力工作和辛勤勞動表示衷心感謝。他指出，去年以來，全省統一戰線圍繞中心、服務大局，深入開展調查研究，積極建言獻策，為我省經濟社會發展作出重要貢獻。
林雄希望，新的一年，省各民主黨派要繼續深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，切實增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，自覺擁護以習近平同志為核心的中共中央權威，著力凝聚社會共識、推動經濟發展、促進社會和諧，為迎接中共十九大的勝利召開營造良好氛圍。要圍繞中央和省委經濟工作會議的重大部署，聚焦供給側結構性改革、創新驅動發展戰略、區域協調發展等問題深入開展調查研究，提出具有戰略性和可操作性的意見建議。要進一步加強自身建設，不斷提升政治把握能力、參政議政能力、組織領導能力、合作共事能力和解決自身問題能力，尤其要抓好各黨派省委會的換屆工作，重點搞好政治交接，將政治交接作為思想建設、領導班子建設的重點。要推進民主監督工作，充分發揮我省統一戰線優勢，就民主監督的定位、原則、實現途徑和機制保障等開展調研，提出意見建議，深入推動協商民主廣泛多層制度化發展。
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