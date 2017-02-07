原標題：吟詩誦詞，開啟詩意生活

原標題：吟詩誦詞，開啟詩意生活

要說春節期間最熱的綜藝節目，《中國詩詞大會》第二季絕對算得上一個。隨著節目的熱播，16歲的「詩詞達人」武亦姝、北大博士陳更等選手的表現圈粉無數，點評嘉賓、主持人妙語頻出，也都成為公眾熱議的話題。

這檔以傳統文化為主要內容的綜藝節目之所以引起這麼大的關注，與其播出時間正值中國最重要的傳統佳節春節有關，不如說是更多地體現出了詩詞這一古老的文學形式在當下不僅並未落伍，而且能引起許多人的共鳴。

詩詞是中華傳統文化積淀的精華，不僅具有文字美、音韻美、意境美，還包含著中國傳統的審美價值體系。生活中的種種美好與情趣，需要慢下腳步來細心體會。可是，現代化的快節奏生活，讓許多都市人離詩意的生活越來越遠。春花、秋月、夏蟬、冬雪、愛國、愛家，這些古詩詞中反覆吟唱的主題，給觀眾心中重新播種下了詩意和理想的種子。在我看來，這應該是這檔節目最大的意義所在。

酒香也怕巷子深，中華優秀傳統文化的傳承，需要有現代化的傳播手段和方法。這讓人聯想到2000年之後興起的「國學熱」，當年也是隨著《百家講壇》的熱播而盛行的。於丹說《論語》、易中天品《三國》，架起了一座專家通向老百姓的橋樑，也很好地普及了優秀的中國傳統文化。《中國詩詞大會》借大眾綜藝節目之勢，利用炫酷的演播室、吸睛的競技方式，帶動了全民學習、誦讀古詩詞的潮流，給我們帶來潛移默化的精神滋養，這樣的節目應該更多些，讓傳統文化精華在每個人心中生根發芽。

（譚敏）