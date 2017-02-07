原標題：這個BB一出生就「16歲」

原標題：這個BB一出生就「16歲」

農曆金雞新年剛過，中山大學附屬第一醫院產房迎來了一個「16歲」的新生男嬰。原來，16年前，29歲的羅女士（化名）在該院生殖中心藉助輔助生殖技術生育一子，同時冷凍了18個胚胎。全面二孩政策實施后，她於2016年5月胚胎種植成功，春節期間在醫院誕下一子，母子平安。

記者昨日獲悉，去年，廣醫三院、中山大學孫逸仙紀念醫院曾喚醒凍存時間12年、10年的「冰寶寶」。目前，國內已知被喚醒的凍存時間最久的寶寶誕生在上海，凍存時間17年。中山一院從1994年開始為不孕不育症患者儲存胚胎，近期已解凍了兩名沉睡時間在16年左右的「冰寶寶」。

文/廣州日報全媒體記者何家、任珊珊 通訊員彭福祥、李紹斌

「這名患者因患多囊卵巢綜合征導致不孕，在2000年的時候就藉助輔助生育技術生了一個兒子，並冷凍了剩下的胚胎。」中山大學附屬第一醫院生殖醫學中心主任徐艷文教授介紹，去年5月患者要求再次生育，醫院就為她解凍了9個胚胎。經過16年的沉睡，「冰寶寶」們的狀態還不錯，只有一個退化，其餘8個胚胎在培育3天之後全部甦醒。醫生擇優取了其中一個胚胎，種植進羅女士的子宮，並獲得成功。應家屬要求，又把剩下的胚胎全部凍了回去。

目前，中山一院存儲的胚胎數以萬計，「我們從1994年開始為患者存儲胚胎，這已經是我們醫院近期第二例解凍胚胎成功生子的案例，也是我們醫院迄今為止『年紀最大』的解凍胚胎。去年我們也解凍了一例將近16年的胚胎。」

胚胎復甦不難 難在超高齡生育存活率低

羅女士的生育願望非常強烈，經過檢查之後身體條件允許，且家庭經濟條件也不錯，生二寶也得到大寶和丈夫的支持。「這位患者要求懷孕時已經46歲，且有地中海貧血、高血糖等癥狀，我們為她做了十幾次產檢以及多次營養治療，這個過程確實不容易。」中山大學附屬第一醫院婦產科主任王子蓮教授說，所幸38周后孕婦順產，生了一個近8斤的寶寶，且母子平安，已經出院了。

目前輔助性生育的技術難題並不難解決，「只要好好伺候存放胚胎的液氮罐，一般情況下胚胎是可以有效保存的。其實解凍復甦后的胚胎參數更接近自然，其狀態是比較好的。目前只要符合國家生育政策，我們就可以為患者做輔助性生育。但如今存在的最大問題是高齡，年齡越大，胚胎的存活率越低，50歲以上連5%都不到，可以說機會是非常小。」徐艷文主任說。

隨著全面二孩政策的落地，選擇生育二胎的高齡產婦越來越多。「到我們院分娩的產婦平均年齡已從32.7歲上升到33.7歲，甚至還有50歲的婦女來諮詢二孩生育，但是我們是非常不提倡的，會把她們勸退。」王子蓮主任指出，高齡產婦生育存在危險性，一方面要為孕婦的身體著想，另一方面也要考慮她是否有把孩子撫養成人的能力。

喚醒「冰寶寶」

國內凍存時間最久的冰寶寶誕生在上海，凍存時間17年。

中山一院有兩例，去年一例凍存將近16年，今年這例為16年。

廣醫三院、中山大學孫逸仙紀念醫院曾喚醒凍存時間12年、10年的「冰寶寶」。