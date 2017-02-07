駐印度使館正努力幫助老兵王琪回國北京新浪網 (2017-02-07 04:20)
原標題：駐印度使館正努力幫助老兵王琪回國
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新華社北京2月6日電 （記者孫辰茜）外交部發言人陸慷昨日表示，中國駐印度使館為老兵王琪順利回國探親進行著不懈努力。
當日例行記者會上，有記者問：我們都很關注在印度的中國老兵王琪老人希望回國與家人團聚的後續進展。你能否進一步介紹有關情況？中方為幫助他儘早回國做了哪些工作？
「我們注意到近來媒體對這個問題的持續關注。我們也介紹了中國駐印度使館近年來所作努力，包括大家可能已看到的有關報導，中國駐印度大使羅照輝先生近日還同王琪老人通了電話。」陸慷說。
陸慷表示，近年來，中國駐印度使館一直與王琪老人保持聯繫，為他順利回國探親進行著不懈努力，包括推動印方為老人及時辦理相應出入境手續。
據報導，中國老兵王琪1963年以來滯留印度，他一直希望能返回中國與家人團聚。
陸慷說，中國駐印度使館已在2013年為老人頒發了為期10年的中國護照，並從那時起每年向其提供一定的生活資助。
「我們相信，在中印雙方共同努力下，在尊重當事人本人意願的前提下，此事一定能夠得到圓滿解決。」陸慷說。
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