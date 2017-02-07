原標題：一位中國老兵的漫漫回家路

原標題：一位中國老兵的漫漫回家路

新華社新德里2月6日電（記者李明）「之所以如此焦急地等待回國，是想在有生之年重回家鄉，在母親的墳前上一炷香。」流落印度54年之久、已年近80的中國老兵王琪日前動情地對新華社記者吐露心聲。

當工程兵迷途邊界

被當間諜關監獄7年

王琪的故事要從54年前說起。那是1963年的元旦，王琪作為一名中國工程兵在中印邊界地區的樹林中迷了路。兩天后，經過的印度紅十字會救援車將他帶走並交給了印度軍方，軍方則以「間諜罪」將他關在監獄里達7年之久。

從監獄出來之後，王琪被印度方面安排到中央邦一個偏僻的農村生活。其後，他與一名當地女子成婚，兩人育有4名子女。這期間，儘管工作生活步入常態，王琪卻時刻思念著千里之外的祖國和親人，從未放棄返回中國的想法。幾十年來，他給印度中央和地方政府寄去數萬封信件尋求幫助，但信件都石沉大海，遲遲沒有收到答覆。

2012年，王琪向中國駐印度使館求助。使館方面十分重視老先生的情況。由於時隔多年，王琪已無法提供任何身份證明，使館迅速與國內相關部門和親屬核實並確認他的身份。2013年5月，王琪終於拿到了自己的中國護照，激動萬分。

為了幫助老先生回國，中國駐印度使館一直保持與印度政府溝通，為王琪爭取出境許可。中國駐印度大使羅照輝專門就此事與印度外交部高級官員聯繫，要求印方本著人道主義精神，儘快為王琪頒發出境許可，滿足老人重回故里的願望。

本月4日，羅照輝大使與王琪通電話時表示，「這麼多年你流落異國他鄉，受了很多苦，很不容易。我代表中國政府和中國大使館向你表示敬意和慰問。」王琪回應說，感謝羅大使的關心慰問，感謝祖國和中國使館的關懷。

苦盼回家葉落歸根

念念不忘必有迴響

幾年前母親去世時未能回國，王琪一直心存遺憾，一定要回國看看健在的親人。由於年紀漸老，他的回國之心一日比一日迫切。如果可以，他希望能夠帶著在印度的妻子兒女回歸故土，並在家鄉安享晚年。

王琪的家人也表示支持他回國的願望，並希望和他一同去中國。他的妻子對新華社記者說，是命運將兩人綁在了一起。將來不管他走到哪裡，她一定陪伴在他身旁。儘管回國之路如此艱難，她也會一直支持他。

念念不忘，必有迴響。王琪回國一事已收到印方回應，印度外交部發言人本月4日表態稱，將儘快與印度內政部就王琪回國一事磋商並拿出統一的意見。

雖然回家的道路依舊困難重重，但相信在各方的推動下，在尊重王琪本人和家屬意願的前提下，這位中國老兵一定能夠儘早實現回國的願望。